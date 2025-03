Ce cancer très agressif a augmenté chez les jeunes depuis 20 ans en France

Chez les jeunes entre 15 et 40 ans, les cancers restent rares, mais l'un d'entre eux a particulièrement augmenté depuis 2000.

Avoir un cancer avant 40 ans semble inconcevable. Pourtant, depuis plusieurs années dans le monde, les cancers semblent toucher de plus en plus les jeunes. En France, alors que peu de données étaient disponibles sur le sujet, une étude a été menée notamment par Santé publique France et l'Institut national du cancer, et a été financé par la Ligue contre le cancer. L'évolution du nombre de cas a été analysée chez les 15-39 ans entre 2000 et 2020, grâce aux registres de cancers d'une partie des départements français.

L'étude révèle ainsi que dans cette tranche d'âge, l'incidence des cancers a augmenté de 1,62 % par an entre 2000 et 2014, puis a baissé de 0,79 % par an depuis. Sauf chez les moins de 20 ans, chez qui le nombre de cas de cancers a augmenté de 0,57 % pendant l'ensemble de la période étudiée. Mais plusieurs cancers continuent d'augmenter, dont un en particulier : le glioblastome. Le nombre de cas de ce cancer du cerveau a en effet connu une hausse de plus de 6 % par an depuis deux décennies. Cette augmentation du nombre de cas de glioblastomes, même si elle a "déjà été rapportée en France", doit être "interprétée avec prudence", d'après Santé publique France, puisque plusieurs facteurs, comme l'amélioration du diagnostic ou encore des progrès de l'imagerie ont pu avoir un impact sur les résultats.

Ce cancer, aussi appelé "astrocytome de grade 4", est la tumeur cérébrale maligne la plus fréquente chez l'adulte. Chez l'enfant, globalement les tumeurs cérébrales sont la deuxième cause de cancer après les leucémies : 500 nouveaux cas sont diagnostiquées chaque année en France, selon l'Institut national du cancer. Le glioblastome est un cancer qui se développe rapidement. C'est la tumeur cérébrale la plus agressive. Même si des traitements (chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie) sont disponibles, la survie médiane est de moins de 2 ans.

Le glioblastome n'est pas le seul cancer a avoir augmenté chez les moins de 40 ans ces deux dernières décennies en France : le lymphome de Hodgkin, le liposarcome, le cancer colorectal, et les cancers du sein et du rein ont également connu une hausse. Globalement dans cette tranche d'âge, les cancers les plus fréquents sont, chez l'homme : les tumeurs testiculaires, les lymphomes, les mélanomes, les cancers gastro-intestinaux et des voies urinaires ; et chez la femme : le cancer du sein, de la thyroïde et les mélanomes. Cette étude précise ainsi la situation en France, alors qu'une étude mondiale récente avait conclu que les cas de cancers avaient augmenté de près de 80 % chez les moins de 50 ans depuis 1990.