"Cet aliment est très mauvais pour le cœur, pourtant 4 Français sur 5 en mangent trop"

La majorité des Français dépassent les recommandations quotidiennes de cet aliment qui, consommé en excès, a prouvé son effet nocif pour la santé.

Faire les bons choix pour notre alimentation peut avoir un impact considérable sur notre santé. Pour cela, il faut d'abord être informé de ce qui est bon, et au contraire mauvais pour notre corps. Il existe justement des recommandations officielles pour la majorité des aliments. Parmi elles, il est recommandé de ne pas manger plus de 5 grammes de sel par jour, soit l'équivalent d'une cuillère à café. Pourtant, seul 1 Français sur 5 respecte cette limite, d'après un récent rapport de Santé publique France.

Le sel est nécessaire au bon fonctionnement du corps. Mais, comme le rappelle l'Anses (l'Agence nationale de sécurité sanitaire), consommé en excès il est "reconnu comme un facteur de risque de maladies cardiovasculaires", qui sont la deuxième cause de mortalité en France, et la première chez les femmes. La bonne nouvelle est que ces maladies sont en partie évitables, notamment avec une alimentation saine, faible en sel. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a d'ailleurs récemment recommandé de remplacer le sel de table - qui représente environ 20 % de notre consommation - par un substitut de sel. Ce "faux sel" a le même goût, mais sans les effets nocifs sur la santé.

L'OMS affirme que des "mesures urgentes", comme remplacer le sel de table par un substitut de sel, sont nécessaires pour réduire les maladies cardiovasculaires, et la mortalité qui y est associée. "Chaque année, 1,9 million de décès dans le monde sont imputables à une consommation élevée de sodium", estime l'organisation. Une autre astuce consiste à utiliser des épices et des herbes pour assaisonner ses plats au lieu de rajouter du sel.

Un autre moyen de réduire sa consommation de sel est de limiter sa consommation d'aliments riches en sel caché, notamment les aliments transformés, comme les biscuits apéritifs, les plats préparés, les gâteaux industriels, les sauces ou encore la charcuterie. Ces aliments, en plus d'être très riches en sel, contiennent généralement d'importantes quantités de sucre, ainsi que des additifs, qui augmentent encore plus l'impact nocif sur la santé. À la place, il faut privilégier au maximum le fait-maison et les produits bruts, comme les viandes maigres, le poisson, les fruits et légumes, ou encore les céréales complètes.