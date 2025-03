Fini le beurre, il faut le remplacer par ces ingrédients qui sont bien meilleurs pour la santé

Team beurre salé ou doux ? Dans les deux cas, il vaut mieux l'éviter au maximum pour limiter les risques sur la santé.

Les Français (et surtout les Bretons) adorent le beurre. Nous sommes d'ailleurs le premier consommateur mondial, avec un total de 8 kilos par an par habitant. Évidemment la Bretagne dépasse largement cette moyenne, avec une consommation de 12 kilos par habitant par an, soit l'équivalent d'une plaquette par semaine. Mais cette habitude alimentaire est loin d'être bonne pour la santé.

Des chercheurs des réputés Harvard, MIT et Mass General Brigham ont récemment mené une étude démontrant l'impact sur la santé de remplacer le beurre, riche en graisses saturées, par d'autres ingrédients. Pour cela, ils ont examiné les données sur la santé et l'alimentation de plus de 220 000 personnes, qui ont été suivies pendant plus de 30 ans. Les chercheurs américains ont ainsi découvert des "effets bénéfiques sur la santé" des personnes qui consommaient certaines huiles végétales au lieu du beurre.

Si cela n'est pas vraiment une surprise, c'est surtout l'impact de cette modification dans l'alimentation qui a étonné les chercheurs. "Ce qui est surprenant, c'est l'ampleur de l'association que nous avons trouvée", a déclaré l'auteur principal de l'étude, Yu Zhang, dans un communiqué de presse.

Avec son équipe, il a constaté qu'après 30 ans de suivi, les personnes qui consommaient plus d'huiles végétales, en particulier l'huile de soja, de colza et d'olive, avaient 16 % de moins de risque de mourir, que ce soit à cause d'un cancer, d'une maladie cardiovasculaire ou de toute autre cause. Ils ont également estimé que remplacer 10 grammes de beurre par jour par une quantité équivalente d'huiles végétales - soit environ une cuillère à soupe - réduisait le risque de décès de 17 %.

Un des auteurs de l'étude, le Dr Daniel Wang, a estimé que ce "simple changement de régime alimentaire peut conduire à des avantages significatifs pour la santé à long terme. Un nombre considérable de décès dus au cancer ou à d'autres maladies chroniques pourraient être évités. Même en réduisant légèrement la consommation de beurre et en incorporant davantage d'huiles végétales dans votre alimentation quotidienne, vous pouvez obtenir des effets bénéfiques significatifs sur la santé à long terme".

Ces résultats, publiés en mars dans la revue JAMA Internal Medicine, sont alignés avec les études précédents qui ont mis en évidence les bienfaits pour la santé des huiles végétales, et les risques associés à la consommation de beurre. La France recommande d'ailleurs de "privilégier l'huile de colza, de noix et d'olive" plutôt que le beurre.