Cette astuce méconnue est pourtant infaillible pour avaler un médicament facilement

Il n'est pas toujours simple d'avaler un médicament, en particulier s'il est gros ou a mauvais goût. Avec ces conseils, ce ne sera plus un problème.

De nombreuses personnes ont des difficultés à avaler les médicaments. Prise de médicaments de grosse taille, ou en nombre important, peur de s'étouffer, antécédents de fausse route, trouble de la déglutition... les raisons sont nombreuses. Si tout le monde pense qu'il faut prendre ses comprimés la tête en l'air, ce n'est pas forcément la meilleure méthode.

Récemment, le Dr Jimmy Mohammed, médecin, chroniqueur et présentateur du Mag de la Santé sur France 5, a conseillé au micro de RTL une technique "qui marche dans 90 % des cas" : "Vous remplissez votre bouche d'eau, vous faites glisser la gélule en gardant l'eau dans la bouche et vous penchez votre tête en avant et surtout pas en arrière". La raison est logique : "Si vous penchez votre tête en arrière, l'eau plus la gélule fait que la gélule va flotter au-dessus. Vous penchez la tête en arrière, il va rester quoi au dernier moment ? La gélule qui va se coincer dans la gorge".

D'après un médecin urgentiste espagnol, cette astuce ne fonctionne en réalité que pour les médicaments qui flottent, ce qui n'est pas le cas de tous. Il peut ainsi être utile - après accord de votre médecin ou pharmacien - de placer rapidement le médicament que vous devez prendre dans un peu d'eau. S'il flotte, il faut en effet le prendre en penchant la tête vers l'avant. Par contre, s'il ne flotte pas, il faut le prendre en buvant beaucoup d'eau tout en penchant la tête vers l'arrière.

Si malgré ces conseils des difficultés à avaler des médicaments persistent, il peut être utile de consulter un professionnel de santé pour connaître la cause, mais aussi trouver des alternatives, comme d'autres formes de médicaments. Certains médicaments peuvent être écrasés, coupés en morceaux, ou pris avec de la nourriture. Il existe également des gels qui aident à avaler les médicaments, disponibles en pharmacie. L'objectif est important : empêcher les personnes de se passer d'un médicament qui a été prescrit et qui est donc nécessaire pour leur santé.