Le nombre de cas de Parkinson devrait exploser dans le monde d'ici 25 ans, la France pas épargnée

De plus en plus de personnes vont être touchées par la maladie de Parkinson au cours des prochaines années, pour deux raisons principales.

Aujourd'hui dans le monde, environ 10 millions de personnes sont touchées par la maladie de Parkinson. En France, environ 170 000 personnes en souffrent. C'est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente, après la maladie d'Alzheimer. La maladie de Parkinson est d'ailleurs de plus en plus fréquente : depuis les 25 dernières années, le nombre de cas a doublé, que ce soit dans le monde ou en France. Et l'évolution de la prévalence de la maladie devrait continuer à suivre cette tendance inquiétante au cours des 25 prochaines années.

Justement, des chercheurs ont récemment estimé cette augmentation d'ici 2050 dans 195 pays autour du monde, dont la France. Ils ont conclu que d'ici là, plus de 25 millions de personnes seront atteintes de la maladie de Parkinson. Cela représente une augmentation de 112 % par rapport à aujourd'hui. Toutes les régions du monde seront touchés par cette hausse du nombre de cas, en particulier les pays en développement, l'Afrique subsaharienne occidentale (+ 292 %) et l'Asie.

D'après les auteurs de l'étude publiée dans le British Medical Journal en mars 2025, cette hausse est due à plusieurs facteurs. "La prévalence des facteurs de risque de la maladie de Parkinson, notamment le vieillissement, les agents environnementaux, le changement climatique, un mode de vie malsain, les maladies métaboliques et les facteurs alimentaires, augmente avec l'industrialisation et l'urbanisation". Deux de ces facteurs sont les principaux contributeurs à la hausse prévue du nombre de cas : le vieillissement et l'augmentation de la population.

Du côté de l'Europe, et notamment la France, le nombre de cas de Parkinson devrait également augmenter, mais de manière plus faible que dans d'autres régions du monde. La France fait malgré tout partie des 10 pays dans le monde avec le plus grand nombre de cas, et devrait passer de la 9e à la 7e position d'ici 2050. Selon les chercheurs, à cette date environ 356 000 Français seront touchées par la maladie de Parkinson. Une étude française, publiée par Santé publique France en 2018, avait déjà estimé que le nombre de cas devrait augmenter de plus de 50 % entre d'ici 2030, portant alors le nombre de cas à 260 000. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies neurodégénératives représenteront même la deuxième cause de mortalité, dépassant le cancer, d'ici 15 ans.