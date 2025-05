La cigarette électronique est-elle vraiment efficace pour arrêter de fumer ? Pas tant que ça, selon une étude

La Journée mondiale sans tabac organisée le 31 mai est l'occasion de faire le point sur l'efficacité de la cigarette électronique pour arrêter de fumer.

De nombreux fumeurs souhaitent arrêter la cigarette. Ils ont bien raison : au-delà de l'impact sur le porte-monnaie, sur le temps perdu en pauses clope ou encore les odeurs de tabac, le sevrage tabagique a bien sûr d'immenses bienfaits pour la santé. Arrêter de fumer diminue, entre autres, le risque de maladies cardiovasculaires, de cancer, de maladies pulmonaires, et globalement de mourir de façon précoce.

Si les raisons sont nombreuses pour arrêter la cigarette, il ne reste pas moins difficile d'y arriver, d'autant plus pour les anciens et gros fumeurs. Heureusement, il existe des aides, notamment les substituts nicotiniques, la prise en charge psychologique... et la cigarette électronique. Son efficacité pour arrêter de fumer est controversée. Plusieurs études et organisations mettent en avant des effets positifs, tandis que d'autres la considèrent inefficace.

Une étude récemment menée par des chercheurs américains et publiée dans la revue JAMA a conclu que "l'utilisation de la e-cigarette ne favorise par le sevrage tabagique et est même associée à une diminution de l'abstinence tabagique", écrivent-ils dans un communiqué. "La plupart des fumeurs pensent que le vapotage les aidera à arrêter de fumer. Toutefois, cette croyance n'est pas étayée par la science à ce jour", a déclaré le co-auteur de l'étude, le Pr John P. Pierce. Une autre étude publiée en 2021, qui avait analysé une soixantaine de recherches, avait aussi conclu que "l'utilisation des produits de consommation de l'e-cigarette n'était pas associée de manière significative à l'arrêt du tabagisme".

Mais une autre étude qui a analysé 90 recherches, publiée en 2025 dans la revue Cochrane, a elle conclu que la cigarette électronique était plus efficace que les substituts nicotiniques. Des résultats très hétérogènes donc, qui ont poussé la Haute Autorité de santé à déclarer en 2023 qu'il "n'y a actuellement pas de preuve scientifique suffisante permettant d'affirmer que

les produits du vapotage puissent constituer une aide à l'arrêt de la consommation de tabac".

Les autorités de santé françaises s'inquiètent du manque de connaissance sur les effets à long terme de la cigarette électronique sur la santé. Pour Santé publique France, "malgré des remontées du terrain plutôt encourageantes de la part des professionnels de l'arrêt du tabac, on manque encore de recul et de données scientifiques robustes sur ses effets en termes d'aide à l'arrêt du tabac, son innocuité et son éventuel effet "porte d'entrée" vers le tabagisme, notamment parmi les jeunes".

La cigarette électronique peut donc être considérée comme une solution d'aide au sevrage tabagique, mais après avoir essayé les autres méthodes, notamment les substituts nicotiniques. Pour les personnes qui tentent d'arrêter de fumer grâce à la cigarette électronique, elle ne doit être utilisée que pendant la durée du sevrage, et pas en complément de la cigarette classique. Le numéro 39 89 est disponible gratuitement pour accompagner les personnes dans leur sevrage.