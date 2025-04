Selon ce médecin du sommeil, voici "le premier critère qui doit pousser à consulter" en cas de réveils la nuit

De nombreux Français souffrent de réveils la nuit. Ils peuvent être un symptôme de plusieurs maladies.

Le Dr Alexandre Aranda, spécialiste en neurologie et médecine du sommeil et expert auprès de la marque de literie Wopilo, explique ce qui peut provoquer des réveils la nuit, et donne ses conseils pour lutter contre ce phénomène qui touche de nombreux Français.

Linternaute.com : quelles sont les causes des réveils la nuit ?

Il y a d'un côté les causes extérieures, comme la lumière, le bruit, une personne ou un animal qui dort dans la même pièce… Et de l'autre les causes intérieures à la personne qui dort. Il peut s'agir de douleurs, de démangeaisons, de sensations de chaud ou de froid, de troubles pulmonaires ou de digestion. Plusieurs pathologies vont interférer directement avec le sommeil : l'apnée du sommeil, l'insomnie chronique, et le syndrome des jambes sans repos.

D'autres maladies peuvent également venir fragmenter le sommeil : les troubles de santé mentale (comme le stress ou l'anxiété), le reflux gastro-œsophagien, des symptômes comme les migraines, la toux, le besoin d'uriner ou les douleurs abdominales. Globalement, toute pathologie liée à la douleur et toute maladie chronique, notamment inflammatoire, peut perturber le sommeil.

Comment savoir si je dois consulter un professionnel de santé pour des troubles liés au sommeil ?

Le premier critère qui doit pousser à consulter est la perte de capacité à faire une bonne nuit, à avoir un sommeil réparateur, et à faire les choses habituelles dans sa journée. Surtout en cas de symptômes en lien avec des maladies qui touchent le sommeil, par exemple un ronflement important, des pauses respiratoires, des maux de tête le matin, le besoin d'uriner ou de boire la nuit ; puis en journée une fatigue anormale, une incapacité à rester pleinement éveillé en journée ou encore un besoin de faire des siestes.

Une insomnie chronique, avec des réveils précoces ou répétés dans la nuit ainsi qu'une difficulté à faire sa journée, plusieurs fois par semaine pendant plus de trois mois, doit également pousser à consulter. De façon générale, en cas de changement dans son sommeil, il faut consulter.

Quels sont vos conseils pour éviter de se réveiller la nuit ?

Il faut considérer que la chambre est un cocon dédié au sommeil. Elle doit être fraiche (environ 18 - 19 degrés), dans le noir et le silence, et dans un environnement apaisé et apaisant. Pour éviter d'avoir trop chaud, il faut avoir une tenue, une literie et une couette adaptée aux saisons.

Préparez un temps de transition d'environ 30 minutes avant de dormir. Il vaut mieux éviter d'utiliser les écrans - surtout dans le noir - dans l'heure avant de se coucher, à cause de la luminosité, notamment la lumière bleue, et parce qu'il s'agit d'un facteur de stress. Il faut préférer une activité de transition et mettre en place un rituel avant de se coucher.

Aussi, il ne faut pas manger de repas lourd ou faire une activité physique intense avant de dormir. Même si tout le monde n'est pas égal : une activité physique modérée le soir n'est pas forcément à exclure si cela ne provoque pas d'insomnie.