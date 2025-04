Les personnes qui ont cette mauvaise habitude ont jusqu'à 6 fois plus de risque de faire une crise cardiaque

Non, ce n'est ni l'alcool, ni le tabac, pas plus que le manque d'activité sportive ou l'alimentation...

Les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité en France, et même la première chez les femmes. Chaque année, environ 80 000 Français font une crise cardiaque, et 12 000 en meurent. Parmi ces personnes, nombre d'entre elles ont des facteurs de risque : tabagisme, manque d'activité physique, hypertension artérielle, diabète, surpoids ou obésité... Mais selon plusieurs récentes études, une autre mauvaise habitude augmenterait de façon considérable le risque de crise cardiaque.

L'American College of Cardiology a récemment rapporté les résultats de deux études, la première publiée dans JACC Advances, et la seconde présentée à un congrès annuel de cardiologie aux États-Unis. Ces deux études "viennent s'ajouter aux preuves de plus en plus nombreuses que les personnes qui consomment du cannabis sont plus susceptibles de subir une crise cardiaque que les personnes qui ne consomment pas cette drogue, même chez les adultes plus jeunes et en bonne santé", rapporte l'American College of Cardiology dans un communiqué.

La première étude a analysé les données de santé de 4,6 millions de personnes, qui ont été suivies pendant plus de 3 ans en moyenne. Toutes avaient moins de 50 ans et n'avaient pas de facteurs de risque cardiaque. Pourtant, l'étude a conclu que les personnes qui consommaient du cannabis avaient 6 fois plus de risque de crise cardiaque, mais aussi 4 fois plus de risque d'AVC. Face à ces résultats inquiétants, les auteurs de l'étude considèrent que "le cannabis est un facteur de risque nouveau et sous-estimé pour les maladies cardiovasculaires". L'auteur principal de l'étude, le Dr Ibrahim Kamel, a ainsi estimé dans le communiqué qu'un "avertissement juste devrait être fait pour que les personnes qui consomment du cannabis sachent qu'il y a des risques".

La seconde étude a elle analysé 12 recherches sur le sujet, portant sur 75 millions de personnes, et est ainsi "la plus grande étude groupée à ce jour sur les crises cardiaques et la consommation de cannabis". Elle a conclu que les consommateurs de cannabis ont un "risque accru de 50 % de crise cardiaque". Si ces résultats sont confirmés par d'autres études, le cannabis, comme le tabac, ferait donc partie de la liste des facteurs de risque cardiaque. Il s'agit ainsi d'un véritable enjeu de santé publique, notamment parce qu'en France, "le cannabis est de loin la substance illicite la plus consommée", selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives.