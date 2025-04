Les femmes entendent-elles vraiment mieux que les hommes ? Une étude met fin au débat

Une idée reçue populaire veut que les femmes entendent mieux que les hommes. Des chercheurs ont apporté la réponse, qui a plus d'impacts sur la santé qu'on ne pourrait le penser.

Les femmes sont réputées pour être plus à l'écoute. Est-ce vrai ? Et si c'est le cas, s'agit-il d'une meilleure attention, d'un plus grand intérêt, ou ont-elles de meilleurs capacités auditives ? Des chercheurs se sont penchés sur la question, et ont comparé l'audition de femmes et d'hommes.

Des scientifiques de l'université de Bath en Angleterre ont en effet mené des tests auditifs auprès de 450 personnes de nationalités différentes. Leur objectif était de déterminer ce qui influence le plus les différences d'audition entre les personnes : s'agit-il du sexe, de l'âge, de l'environnement...? Ils "ont été surpris par leurs résultats", ont-ils révélé dans un communiqué.

Ils se sont en effet rendu compte que l'âge n'était pas le facteur qui expliquait le plus ces différences, alors que l'on sait que l'audition diminue au fil des années. En réalité, "l'amplitude auditive est davantage influencée par le sexe", expliquent les auteurs de l'étude publiée dans la revue Scientific Reports le 26 mars 2025.

Mais alors qui des femmes ou des hommes a la meilleure audition ? "Nous avons été surpris de constater que les femmes avaient une audition plus sensible de deux décibels dans toutes les populations que nous avons mesurées, ce qui expliquait la plupart des variations entre les individus. Outre une sensibilité auditive plus élevée, les femmes obtiennent également de meilleurs résultats à d'autres tests auditifs et à la perception de la parole, ce qui indique que leur cerveau est également plus apte à traiter les informations", a rapporté dans le communiqué la Pr Turi King, autrice de l'étude.

Pour l'instant, les chercheurs ignorent les causes de cette différence entre les femmes et les hommes. Mais pour la Pr King, "cela pourrait être dû à une exposition différente aux hormones au cours du développement dans l'utérus, ainsi qu'à de légères différences structurelles entre les hommes et les femmes au niveau de l'anatomie" de l'oreille.

Mais cette découverte pourrait être une mauvaise nouvelle pour les femmes, car s'il est important de bien entendre, "étant donné les effets néfastes du bruit sur la santé en général, comme la qualité du sommeil et l'augmentation des maladies cardiovasculaires, avoir une audition plus sensible dans des environnements bruyants n'est peut-être pas toujours une bonne chose", estime la Pr King.