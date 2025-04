Ces 5 symptômes de Parkinson sont peu connus, ils peuvent pourtant être des signes précoces de la maladie

Plusieurs signes de la maladie de Parkinson, dont certains sont méconnus, peuvent se manifester de nombreuses années avant le diagnostic.

Il n'y a pas que les tremblements. La maladie de Parkinson est caractérisée, dans l'imaginaire collectif, par des troubles moteurs. Pourtant, de nombreuses parties du corps sont affectées par la maladie. Elle provoque des symptômes parfois invisibles et méconnus, qui peuvent se déclarer bien avant les signes moteurs. "Ils sont parfois difficiles à reconnaître et les personnes qui en souffrent ne se rendent pas compte qu'ils sont liés à la maladie de Parkinson", note l'association France Parkinson.

Un des premiers symptômes de la maladie neurodégénérative est une modification de l'écriture. Ce symptôme appelé micrographie "est un symptôme courant de la maladie de Parkinson et souvent précoce, qui peut alerter", selon France Parkinson. L'écriture devient de plus en plus difficile, lente et tremblante. Les lettres sont de plus en plus petites et serrées.

Un autre symptôme touche la communication : des changements de la voix. Celle-ci peut en effet devenir plus faible, monotone. D'autres maladies, notamment des infections virales, peuvent provoquer de telles modifications de la voix, mais elles sont alors temporaires, ce qui n'est pas le cas avec la maladie de Parkinson, qui évolue progressivement.

Un autre symptôme précoce de la maladie de Parkinson est une perte d'odorat. D'après France Parkinson, "jusqu'à 95 % des personnes atteintes de la maladie de Parkinson présentent des troubles de l'odorat. C'est souvent un signe précoce de la maladie". Il peut s'agir d'une perte partielle ou totale de l'odorat, ou d'une modification de la perception des odeurs. Tout comme les modifications de la voix, l'odorat peut être impacté par d'autres maladies, mais généralement de manière provisoire.

Quatrième symptôme précoce et peu connu de la maladie de Parkinson : les troubles du sommeil. "Plus de 75 % des patients signalent des symptômes liés au sommeil", note France Parkinson. Dès le début de la maladie, les patients peuvent notamment avoir un sommeil perturbé, avec des rêves très agités et intenses.

Enfin, la maladie de Parkinson peut rapidement provoquer une constipation, caractérisée par une diminution de la fréquence des selles (moins de 3 fois par semaine). Comme les autres symptômes, la constipation peut être provoquée par d'autres maladies ou médicaments. S'il n'y a pas d'autres raisons qui peuvent les expliquer, "la présence de plusieurs d'entre eux qui peut vous inciter à prendre rendez-vous avec votre médecin", notamment avec des tremblements, des raideurs ou des difficultés à se déplacer, estime France Parkinson.

Connaître les symptômes, surtout précoces, de la maladie de Parkinson est essentiel pour la diagnostiquer le plus tôt possible, et ainsi mettre en place un traitement. La maladie de Parkinson est généralement diagnostiquée des années après le début des symptômes, une fois que la majorité des neurones touchés ont disparu. Chaque année en France, 25 000 nouveaux cas sont diagnostiqués, et dans près de 20 % des cas chez des personnes de moins de 50 ans.