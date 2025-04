Trop de Français s'empoisonnent en les mangeant : ces plantes sauvages peuvent être dangereuses pour la santé

A cette période de l'année, certains Français mangent des plantes sauvages comestibles, mais cela n'est pas sans risque pour la santé.

Comme à chaque printemps, le soleil brille, les oiseaux chantent, les arbres sont en feuilles... et des personnes souffrent d'intoxications après avoir mangé des plantes sauvages. Elles peuvent avoir été cueillies dans la nature, dans son jardin, ou même parfois achetées au marché ou au supermarché.

Chaque année, plus de 250 cas de signalements aux Centres antipoisons à cause de confusions de plantes sont recensés, d'après l'Anses (l'Agence nationale de sécurité sanitaire). Certaines plantes toxiques peuvent être confondues avec des plantes comestibles, avec des conséquences parfois graves pour la santé.

Parmi les plantes souvent confondues au printemps, il y a notamment le colchique et l'ail des ours. Plusieurs dizaines de cas d'intoxications ont été enregistrés entre 2020 et 2022 en France par les Centres antipoison. Elles ont majoritairement lieu en avril, dans les régions Grand Est et Auvergne Rhône Alpes. La consommation de colchique peut provoquer des symptômes comme des vomissements, des diarrhées, une déshydratation sévère ou encore une hypotension. Ils peuvent être sévères : deux personnes en sont même décédées.

En dehors des risques de confusion, certaines plantes pourtant comestibles peuvent malgré tout provoquer des intoxications chez certaines personnes. L'Anses a justement récemment alerté sur les risques liés à la consommation d'asperge des bois, ou aspergette. Cette plante vert amande qui pousse au printemps dans toute la France est souvent consommée pour son goût entre l'asperge, le petit pois et l'artichaut. Elle est même vendue en commerce.

Pourtant, des cas d'intoxications ont été recensés "depuis plusieurs années" par les Centres antipoison. La consommation d'asperges des bois "peut provoquer des intoxications parfois graves : gonflement de la gorge, difficulté à avaler". Ces symptômes peuvent survenir "généralement trois à quatre heures après" le repas. Le pronostic vital d'un patient avait même été en jeu après avoir consommé cette plante.

Alors pour limiter les risques avec la consommation de plantes, l'Anses recommande plusieurs gestes :