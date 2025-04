Chikungunya : des dizaines de milliers de cas et 9 décès, le pic de l'épidémie à la Réunion est-il passé ?

La Réunion continue d'être touchée par une "épidémie majeure" de chikungunya qui sévit depuis le début de l'année.

La Réunion n'avait pas connu autant de cas depuis près de 20 ans. Depuis le début de l'année 2025, plus de 39 000 cas confirmés de chikungunya ont été recensés d'après le dernier bulletin de Santé publique France publié ce 23 avril. Un nombre qui serait largement sous-estimé, puisque le directeur général de l'Agence régionale de Santé de la Réunion a récemment estimé que plus de 100 000 personnes auraient en fait été touchées, d'après des informations de l'AFP publiées par Le Figaro.

Plusieurs dizaines de cas graves, chez des personnes âgées et des nourrissons, ont été déclarés. Neuf personnes sont décédées à cause du chikungunya depuis le début de l'année à la Réunion. Elles étaient toutes âgées de plus de 70 ans et souffraient de comorbidités.

Même si l'épidémie "est toujours active", il n'est pour l'instant pas possible de déterminer si le pic est passé. Santé publique France observe une "stabilisation" depuis début avril, mais "certains indicateurs montrent une nouvelle tendance à la hausse" au cours de la deuxième semaine du mois. Les passages aux urgences ont à nouveau augmenté, après une baisse amorcée début avril.

Un vaccin disponible, pour qui ?

Une campagne de vaccination contre le chikungunya a été lancée le 7 avril. Le vaccin, commercialisé par Valneva, est recommandé en priorité aux plus de 65 ans, en particulier celles qui ont des comorbidités. Sont également concernés par la vaccination les adultes ayant des comorbidités et les professionnels exposés, comme les agents de la lutte contre le virus transmis par les moustiques. Une partie de la population est déjà immunisée contre le chikungunya suite à la dernière épidémie en 2005-2006, qui avait touché environ 260 000 personnes.

Les voyageurs se rendant à la Réunion ne sont actuellement pas concernés par la vaccination. Le seul moyen de se protéger de la maladie est d'éviter de se faire piquer par les moustiques. Il leur est recommandé de surveiller une éventuelle apparition de symptômes (fièvre, douleurs articulaires et musculaires, nausées et vomissements, fatigue, douleur aux yeux, boutons rouges sur la peau...) pendant et après le voyage.

Les autorités sanitaires appellent la population locale à également se protéger contre les piqûres de moustiques - grâce aux répulsifs, aux moustiquaires et en portant des vêtements longs et amples - et à lutter contre la présence des moustiques, en limitant les points d'eaux stagnants.

Les personnes fragiles doivent être particulièrement vigilantes, notamment celles qui souffrent de maladies chroniques, mais aussi les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées, pour qui la vaccination n'est pas recommandée. La maladie peut en effet être grave chez ces personnes. Il n'existe aujourd'hui pas de traitement spécifique contre le chikungunya. Les seuls traitements disponibles sont symptomatiques, notamment le paracétamol.