Chikungunya : Mayotte touchée par une épidémie "intense et généralisée", des centaines de cas en métropole

Alors que l'épidémie de chikungunya baisse depuis plusieurs semaines à la Réunion, c'est désormais Mayotte qui passe en phase épidémique. De nombreux cas importés sont détectés en métropole.

L'épidémie de chikungunya chute à la Réunion mais commence à Mayotte. Le territoire est passé en phase épidémique le 27 mai 2025, d'après Santé publique France. L'institut signale une "transmission intense et généralisée du virus" à Mayotte. 560 cas ont pour l'instant été détectés, et ce bilan devrait rapidement augmenter puisque "la dynamique épidémique se poursuit" selon Santé publique France. Cinq personnes ont été hospitalisées.

A la Réunion, une baisse des indicateurs de l'épidémie est observée depuis fin avril, notamment à l'hôpital, mais l'activité reste "importante" d'après le dernier bilan de Santé publique France publié le 4 juin. Près de 53 000 cas ont été déclarés sur l'île depuis le début de l'année.

Au total, plus de 2 800 passages aux urgences, dont 571 hospitalisations, ont été recensés depuis le début de l'épidémie en janvier. Les personnes hospitalisées avaient presque toutes un "facteur de risque de formes sévères" d'après Santé publique France, comme du diabète, une insuffisance rénale chronique, une obésité ou encore une grossesse. L'âge est aussi un facteur de risque majeur, puisque les plus de 65 ans et les nourrissons de moins de 6 mois représentent la majorité des hospitalisations et des cas graves. L'épidémie de chikungunya a provoqué le décès de 20 personnes au total : toutes avaient plus de 65 ans et des comorbidités.

Même si l'épidémie de chikungunya diminue à la Réunion, Santé publique France avertit que "la pression d'importation dans l'hexagone reste d'actualité. La période actuelle en France hexagonale est considérée comme la période la plus à risque de transmission locale".

En raison de l'épidémie à la Réunion, de nombreux cas de chikungunya ont justement été importés dans l'Hexagone. Depuis le début de l'année, plus de 1 300 cas ont été déclarés, contre seulement une trentaine en 2024 ou en 2023. Rien qu'entre le 1er mai et le 3 juin, 424 cas importés ont été signalés en métropole, dont la grande majorité provenaient de la Réunion.

Comment se protéger du chikungunya ?

Il existe un vaccin contre le chikungunya. Mais alors qu'une campagne de vaccination contre le chikungunya avait été lancée début avril à la Réunion, elle a été stoppée à peine un mois plus tard pour une partie de la population. Les autorités sanitaires ont pris cette décision le 26 avril à la suite d'"effets indésirables graves" survenus chez trois personnes âgées de plus de 80 ans après avoir été vaccinées. L'une d'entre elles est décédée. Les autorités sanitaires ont donc retiré "de la cible vaccinale les personnes de 65 ans et plus présentant ou non des comorbidités", et ce "sans délai". Les 18-64 ans qui présentent des comorbidités peuvent eux toujours se faire vacciner.

En dehors de la vaccination, le seul moyen de se protéger de la maladie est d'éviter de se faire piquer par les moustiques grâce aux répulsifs, aux moustiquaires et en portant des vêtements longs et amples. Il est recommandé de surveiller une éventuelle apparition de symptômes (fièvre, douleurs articulaires et musculaires, nausées et vomissements, fatigue, douleur aux yeux, boutons rouges sur la peau...) aux personnes qui habitent, se rendent ou reviennent de la Réunion.

Les personnes fragiles doivent être particulièrement vigilantes, notamment celles qui souffrent de maladies chroniques, mais aussi les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées, et désormais les plus de 65 ans, chez qui la vaccination n'est pas recommandée. La maladie peut en effet être grave chez ces personnes. Il n'existe aujourd'hui pas de traitement spécifique contre le chikungunya. Les seuls traitements disponibles sont symptomatiques, notamment le paracétamol. Une partie de la population est déjà immunisée contre le chikungunya suite à la dernière épidémie en 2005-2006, qui avait touché environ 260 000 personnes. Depuis le début de l'année 2025, près de 50 000 cas ont été confirmés à la Réunion.