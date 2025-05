Les personnes mariées ne sont pas forcément en meilleure santé, elles auraient plus de risque d'avoir cette maladie en vieillissant

Près de 250 000 personnes se sont mariées en France en 2024. Elles seraient plus à risque de souffrir d'une maladie redoutée.

Le mariage ne serait au final pas forcément gage de bonne santé. De nombreuses études ont prouvé que les personnes mariées étaient globalement en meilleure santé, mentale et physique. Mais une maladie en particulier serait plus fréquente chez celles-ci.

Des chercheurs de l'Université de Montpellier et de la Florida State University College of Medicine (États-Unis) ont étudié les données de santé de 24 000 américains qu'ils ont suivi pendant environ 18 ans, et les ont comparées avec leur état civil. Ils ont ainsi pu observer que "les personnes âgées veuves, divorcées ou jamais mariées présentaient un risque de démence plus faible que leurs homologues mariées", ont-ils rapporté dans la revue Alzheimer's & Dementia.

Après avoir pris en compte de nombreux facteurs de risque comme l'âge, la dépression, le tabagisme ou les prédispositions génétiques, seules les personnes divorcées et celles jamais mariées avaient encore un risque plus faible de démence, notamment de maladie d'Alzheimer ou de démence à corps de Lewy.

L'hypothèse des auteurs de l'étude concernant ces résultats est que les personnes seules se feraient moins diagnostiquer, puisque les premiers symptômes de démence sont souvent détectés par un proche, en particulier un conjoint. "Les personnes aux premiers stades de la démence peuvent ne pas être conscientes de leurs symptômes et risquent de ne pas poser le diagnostic ou de le retarder, en particulier chez les personnes non mariées qui n'ont pas de retour d'information de la part d'un partenaire proche", précisent les chercheurs.

Mais selon eux, cette étude pourrait aussi "remettre en question l'hypothèse selon laquelle le mariage protège contre la démence. Nos conclusions vont à l'encontre de la plupart des études antérieures, qui ont rapporté que les personnes mariées ont un risque plus faible de déficience cognitive et de démence" par rapport aux personnes mariées. Les liens entre le mariage et la démence doivent donc encore être étudiés avant de faire des conclusions.

Aujourd'hui, de nombreux facteurs de risque de démence sont reconnus : l'âge et la génétique, mais aussi diverses maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité ou encore l'excès de cholestérol. L'hygiène de vie a donc un rôle majeur, puisque le tabagisme, la consommation d'alcool et le stress sont également considérés comme augmentant le risque de souffrir de maladies comme Alzheimer.