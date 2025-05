Les enfants seraient exposés à des "niveaux inquiétants" de substances dangereuses la nuit

Des "substances chimiques préoccupantes" ont été détectées dans des chambres et lits d'enfants. Les chercheurs donnent des conseils pour limiter les risques.

Les polluants sont partout. Dans l'air extérieur, dans notre alimentation, dans nos maisons... et jusque dans nos chambres. Des chercheurs de l'université de Toronto au Canada ont mesuré les niveaux de plusieurs substances chimiques dans des chambres et matelas d'enfants. Les résultats sont "particulièrement préoccupants", ont-ils rapporté.

Dans leur première étude, menée dans des chambres d'enfants, les chercheurs ont observé qu'elles contiennent "des niveaux inquiétants" de nombreuses "substances chimiques préoccupantes". Une trentaine d'entre elles ont été détectées, en particulier dans leurs lits, comme des phtalates ou encore des retardateurs de flammes. Ces substances ont notamment été associées à des perturbations hormonales et des troubles du développement neurologique.

Dans leur seconde étude, les chercheurs ont analysé des matelas neufs pour enfants. Ils ont encore une fois découvert des dizaines de polluants. Cette recherche "suggère que de nombreux matelas contiennent des produits chimiques qui peuvent nuire au cerveau des enfants", a révélé dans un communiqué l'autrice principale, la Pr Miriam Diamond.

Ces résultats sont particulièrement inquiétants puisque les enfants, notamment les plus jeunes, passent bien plus de temps dans leur lit que les adultes. Encore en développement, ils sont également plus exposés et sensibles aux polluants "en raison, par exemple, de leur taux d'inhalation dix fois plus élevé, de leur surface cutanée par rapport au poids corporel trois fois plus grande que celle des adultes et de leurs comportements particuliers, tels que les contacts fréquents entre les mains et la bouche et le fait de porter les objets à sa bouche", ont expliqué les chercheurs dans le rapport de l'étude.

Étant donné que l'étude a été menée au Canada, il n'est pas possible de savoir si les résultats s'appliquent aux autres pays, comme la France. Pour limiter les risques, les chercheurs canadiens recommandent des "mesures pratiques" comme limiter la présence d'objets, notamment les jouets, oreillers et plaides, dans ou à côté du lit. Ils conseillent également de laver fréquemment la literie, les draps et les pyjamas.