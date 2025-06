Voici combien de temps il faut attendre après avoir fait du sport avant de dormir, c'est plus que ce qu'on pense

Jusqu'à quelle heure peut-on faire du sport le soir sans que cela impacte notre sommeil ?

Faire du sport est essentiel pour la santé, et notamment le sommeil. Il est d'ailleurs recommandé de faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Mais quel est le meilleur moment de la journée pour en faire ? Pour de nombreuses personnes, le soir est le moment privilégié - voire le seul possible - pour faire du sport. Mais on entend souvent qu'il faut éviter d'en faire à ce moment de la journée parce que cela peut perturber le sommeil. Une étude précise à partir de quel heure il faut éviter de faire de l'activité physique.

Des chercheurs australiens ont suivi pendant un an la pratique sportive et le sommeil de près de 15 000 personnes. Le Dr Josh Leota, principal auteur de l'étude publiée dans Nature Communications, souhaitait mettre en avant "le lien important mais déconcertant" entre le moment où l'on fait de l'exercice et le sommeil, a-t-il expliqué dans un communiqué. Avec son équipe, il a en effet observé que faire du sport trop proche du coucher peut affecter la durée et la qualité du sommeil.

Plus l'activité physique était proche du coucher et intense, plus le sommeil était impacté. "Un exercice intense le soir peut maintenir le corps dans un état de vigilance accru, c'est pourquoi les directives de santé publique déconseillaient jusqu'à présent de faire de l'exercice trop près de l'heure du coucher", a précisé le Dr Leota. Justement, les chercheurs australiens ont conclu que faire du sport dans les quatre heures avant le coucher impactait le sommeil, avec "un endormissement plus tardif, un sommeil moins long et de moins bonne qualité".

Mais pour rassurer les sportifs du soir, il est possible de "minimiser la perturbation du sommeil" : "Si l'on fait de l'exercice dans une fenêtre de quatre heures avant l'heure du coucher, on peut choisir des exercices brefs et de faible intensité, comme un jogging léger ou de la natation", conseille le Dr Leota. Il est également possible de se tourner vers d'autres activités physiques de faible intensité comme la marche, le yoga ou le Pilates.

Cette étude est particulièrement importante pour les personnes qui font du sport le soir et qui souffrent de troubles du sommeil, mais aussi bien sûr pour les personnes qui font du sport à haute intensité ou de haut niveau, d'autant plus que le sommeil est essentiel pour la récupération. Les amateurs de sport le soir qui n'ont pas de problèmes de sommeil ni de fatigue n'ont pas nécessairement besoin de prévoir un délai de 4 heures entre leur séance et le coucher.