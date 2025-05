Cette vitamine peut être dangereuse pour la santé, il ne faut pas la prendre en complément alimentaire

Un excès de cette vitamine peut avoir de graves conséquences pour la santé, en particulier chez certaines personnes.

Les Français adorent les compléments alimentaires, et en particulier les vitamines. Plus de la moitié d'entre eux disent en consommer d'après une enquête Statista, que ce soit pour être plus en forme ou encore pour booster leur immunité. Pourtant, une supplémentation en vitamines est rarement nécessaire. Cela peut même être dangereux, notamment pour certaines personnes.

De façon générale, un complément alimentaire, notamment les vitamines, ne devrait être pris qu'en cas de carence, établie par un professionnel de santé. Avec une alimentation variée, les carences en vitamines sont rares. Par exemple, "la carence en vitamine A n'existe pas dans les pays industrialisés", d'après l'Anses (l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation).

Pourtant, la vitamine A fait partie des vitamines les plus populaires, et elle est souvent présente dans les compléments multi-vitaminés. Et à l'inverse de la vitamine C par exemple qui est évacuée dans les urines en cas d'excès, la vitamine A est stockée par le corps dans le foie et les graisses. En cas d'excès, elle peut donc s'accumuler de manière trop importante et devenir toxique. C'est pourquoi "l'apport maximal tolérable" journalier a été fixé à 3 000 microgrammes.

Sauf qu'un complément alimentaire de vitamine A contient des quantités variables. Ils peuvent atteindre cette limite et c'est sans compter la part de l'alimentation, qui peut donc faire dépasser ce seuil, et ainsi représenter un danger pour la santé. Certains aliments sont particulièrement riches en vitamines A, notamment les foies d'animaux. Par exemple, une "portion de 100 grammes de foie de veau cuit contient environ 11 450 microgrammes de vitamine A", d'après National Geographic. De nombreux légumes (patate douce, carotte, potiron, épinards...) sont également riches en bêta-carotène, qui est le précurseur de la vitamine A.

Si la vitamine A est indispensable au bon fonctionnement du corps humain et notamment de la vision, en excès elle peut être dangereuse, en particulier pour les femmes enceintes, ménopausées et les fumeurs. L'Anses rappelle ainsi qu'une "très grande prudence est de mise en cas de grossesse ou de désir de grossesse. En effet, l'excès de vitamine A est associé à des malformations congénitales. Les femmes enceintes ne devraient pas consommer de foie de façon régulière". Chez les femmes ménopausées, "des apports élevés (supérieur à 1500 µg d'ER par jour) augmentent le risque de fracture". Enfin, une supplémentation en bêta-carotène en particulier "augmente le risque de cancer du poumon" chez les fumeurs.