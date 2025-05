"Des effets néfastes à long terme" : ce médicament peut provoquer asthme et allergies chez les enfants

Les enfants qui prennent souvent ce traitement très courant auraient plus de risque de souffrir de ces deux maladies chroniques plus tard.

Les allergies et l'asthme font partie des maladies chroniques les plus fréquentes chez les enfants. Elles touchent respectivement 20 et 10 % d'entre eux. Ces maladies sont d'ailleurs liées, puisque de nombreux asthmatiques sont également allergiques. En dehors de terrains génétiques favorables et de facteurs environnementaux, les allergies et l'asthme pourraient également être provoquées par la prise d'un médicament.

Des chercheurs américains ont en effet récemment étudié les données de santé de plus d'un million d'enfants anglais, dont les expositions aux médicaments et les diagnostics de maladies chroniques étaient connus. Ils ont ainsi pu observer que "les enfants ayant reçu plusieurs traitements antibiotiques entre la naissance et l'âge de 2 ans étaient plus susceptibles de développer" plusieurs maladies chroniques plusieurs années plus tard, ont-ils rapporté dans le Journal of Infectious Diseases.

Les chercheurs ont ainsi observé une association entre la prise d'antibiotiques avec l'asthme et les allergies alimentaires. Ils rappellent que les antibiotiques, très fréquemment prescrits aux enfants, "peuvent perturber le microbiote digestif", ce qui "pourrait contribuer à l'apparition" de maladies. Il est en effet de plus en plus établi que le microbiote a un impact majeur sur la santé.

Les scientifiques américains estiment ainsi que "malgré les avantages importants des antibiotiques, cette étude contribue à l'accumulation de preuves sur les effets néfastes à long terme de l'exposition aux antibiotiques en début de vie, soulignant la nécessité d'une utilisation judicieuse des antibiotiques dans la petite enfance et l'enfance précoce". Il est vivement recommandé aux parents de ne pas donner d'antibiotiques à leurs enfants sans qu'ils soient prescrits par un professionnel de santé.

De précédentes études avaient déjà observé un lien entre la prise d'antibiotiques pendant l'enfance et le développement de maladies, notamment d'asthme et d'allergies. Une analyse de 160 études sur le sujet, publiée en 2022, avait conclu que "l'exposition aux antibiotiques a été associée à un risque accru de symptômes allergiques, allergies alimentaires, asthme" notamment.

Mais ces différentes recherches ont donné des "résultats incohérents", laissant "planer une incertitude quant à la validité des preuves existantes" d'après les chercheurs américains. Même si leur étude suggère - comme plusieurs autres - une association entre les antibiotiques et les maladies chroniques, d'autres recherches devront être menées pour réellement établir un lien de cause à effet.