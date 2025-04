C'est officiel : ces enfants vont devoir se faire vacciner contre les méningites, un "rattrapage vaccinal" aussi mis en place

Depuis plus d'un an, une augmentation inquiétante des méningites est observée en France, touchant en particulier les enfants et les jeunes adultes.

Des mesures fortes face à une situation alarmante. Les infections à méningocoques - une bactérie qui peut provoquer des méningites ou des septicémies - ont atteint un niveau sans précédent depuis 2010. Près de 620 cas, et 69 décès, ont été déclarés en 2024 en France d'après le dernier bilan publié ce jeudi 24 avril par Santé publique France. Une "recrudescence" de ces infections est en effet observée depuis 2022.

Et depuis le début de l'année, la situation est loin de s'améliorer. Un "nombre de cas particulièrement élevé" a été signalé en janvier et février 2025, avec près de 200 cas juste au cours de ces deux mois, alertait Santé publique France récemment.

Pour faire face à cette situation, plusieurs mesures concernant la vaccination ont été prises depuis début 2025. D'abord, au 1er janvier, la vaccination contre les méningocoques B et ACWY est devenue obligatoire chez tous les nourrissons jusqu'à 1 an. Puis, suite à la détection de clusters de cas, une campagne de vaccination à Rennes et à Nantes auprès de jeunes adultes a été mise en place en mars

Et ce jeudi 24 avril, le ministère de la Santé a annoncé dans un communiqué une "intensification de la stratégie vaccinale pour mieux protéger les enfants et les jeunes face à une recrudescences des infections invasives à méningocoques". Concrètement, la vaccination obligatoire des nourrissons contre les méningocoques B et ACWY est étendue jusqu'à 2 ans, "y compris ceux ayant déjà été vaccinés contre le méningocoque C", précise le ministère. Il est également recommandé un rattrapage vaccinal contre les mêmes méningocoques pour les enfants jusqu'à 5 ans.

Les enfants ne sont pas les seuls concernés, puisque le ministère a également annoncé un "renforcement de la vaccination des adolescents et des jeunes adultes". La vaccination contre les méningocoques ACWY sera proposée aux adolescents de 11 à 14 ans au collège à la rentrée 2025, et sera "combinée à celle contre les papillomavirus". Un rattrapage de la vaccination contre les méningocoques ACWY et B sera aussi mise en place en ville pour les jeunes âgés de 15 à 24 ans.