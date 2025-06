Rougeole : en 6 mois, le nombre de cas en 2025 dépasse déjà largement le bilan de 2024 en France

La France est touchée par une résurgence inquiétante de la rougeole, qui s'intensifie depuis le début de l'année 2025.

L'année est loin d'être terminée que le bilan est déjà alarmant. Du 1er janvier au 31 mai 2024, le nombre de cas de rougeole a déjà atteint 658 cas, d'après le dernier bilan de Santé publique France. C'est 35 % plus que le total de cas déclarés en 2024, avec 483 cas. Et l'épidémie n'est pas terminée, puisque "le nombre de cas déclarés semble avoir atteint son pic en mars mais reste à un niveau élevé en particulier dans certaines régions", note Santé publique France.

Les plus touchés sont les enfants de moins de 4 ans, puis les adolescents entre 10 et 19 ans, et enfin les adultes de plus de 40 ans. Depuis le début de l'année, 70 % des cas sont des personnes non ou incomplètement vaccinées. Pourtant, le vaccin ROR est obligatoire depuis 2018 et représente "le meilleur moyen de se protéger du virus mais aussi de protéger les personnes fragiles à risque de formes graves (nourrissons de moins d'un an, femmes enceintes et personnes immunodéprimées) qui ne peuvent pas être vaccinés", rappelle Santé publique France.

La rougeole, qui provoque de la fièvre, une toux et une éruption cutanée, peut en effet être à l'origine de complications voir de décès. Un tiers des personnes touchées par la rougeole depuis début 2025 se sont rendues aux urgences ou ont été hospitalisées. 87 d'entre elles ont eu une complication, et deux personnes (des patients immunodéprimés) en sont décédées. Aucun décès n'avait été provoqué par la maladie en 2024.

Le nombre de cas reste malgré tout "limité par rapport à la moyenne des années antérieures à la pandémie de COVID-19", précisait Santé publique France dans un bulletin publié en avril dernier. Entre 2017 et 2019, plus de 2 000 cas étaient déclarés en moyenne par an en France. Le pays est loin d'être le seul à être touché par une recrudescence de la rougeole. L'OMS et l'Unicef alertaient d'ailleurs dans un communiqué fin avril sur le "retour particulièrement dangereux" de la rougeole dans le monde. Les organisations signalent que "au cours des 12 derniers mois, 138 pays ont signalé des cas de rougeole, parmi lesquels 61 ont connu des épidémies importantes ou perturbatrices, un chiffre record depuis 2019".