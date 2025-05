Le cancer colorectal augmente chez les jeunes, cette bactérie pourrait être la cause

Une hausse inquiétante des cancers colorectaux est observée chez les jeunes dans le monde comme en France, mais les raisons de ce phénomène sont pour l'instant méconnues.

De plus en plus de jeunes sont touchés par le cancer, et en particulier le cancer colorectal. Entre 2000 et 2020, le nombre de cas a augmenté de près de 1,5 % chez les moins de 40 ans en France, d'après l'Institut national du cancer. Plusieurs pistes sont étudiées : l'augmentation de l'obésité et de la sédentarité, l'environnement, l'alimentation, les antibiotiques...

En recherchant les causes de cette hausse, des chercheurs américains affirment dans un communiqué avoir "identifié un coupable potentiel à l'origine de l'augmentation alarmante des cancers colorectaux précoces". Il s'agit d'une toxine, produite par une bactérie, appelée colibactine. L'exposition à cette toxine pendant l'enfance pourrait être à l'origine de "l'épidémie de cancer colorectal chez les jeunes", d'après les chercheurs de l'université de San Diego.

La colibactine est "produite par certaines souches d'Escherichia coli qui résident dans le côlon et le rectum". Cette toxine est connue par les scientifiques pour sa capacité à altérer l'ADN. Justement, les chercheurs ont analysé l'ADN du cancer colorectal de patients dans différents pays. Ils ont observé que les modifications de l'ADN provoquées par la colibactine étaient "3,3 fois plus fréquentes" dans les cancers précoces que ceux diagnostiqués après 70 ans. Elles étaient également "particulièrement répandus dans les pays où l'incidence des cas d'apparition précoce est élevée".

La colibactine peut également être à l'origine de mutations génétiques "qui favorisent directement le développement du cancer". Si ces mutations se produisent avant 10 ans, elles pourraient ainsi favoriser l'apparition d'un cancer colorectal bien plus tôt que la moyenne. Les chercheurs expliquent que "les bactéries productrices de colibactine peuvent coloniser silencieusement le côlon des enfants, initier des changements dans leur ADN et potentiellement préparer le terrain pour un cancer colorectal bien avant que des symptômes ne se manifestent".

Un des auteurs de l'étude, le Pr Ludmil Alexandrov, estime que cette découverte "modifie la façon dont nous envisageons le cancer. Il ne s'agit peut-être pas seulement de ce qui se passe à l'âge adulte - le cancer pourrait être influencé par des événements survenus au début de la vie, peut-être même au cours des premières années".

D'autres recherches plus poussées doivent être menées pour confirmer cette hypothèse, et apporter plus de précisions. Les chercheurs devront tenter de répondre à de nombreuses questions soulevées par leur recherche publiée dans Nature. "Comment les enfants sont-ils exposés aux bactéries productrices de colibactine et que peut-on faire pour prévenir ou atténuer cette exposition ? Certains environnements, régimes alimentaires ou modes de vie sont-ils plus propices à la production de colibactine ?"