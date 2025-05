C'est à cette vitesse qu'il faut marcher, c'est la meilleure pour le cœur

La marche est bonne pour le cœur, mais est-ce mieux de marcher vite ou lentement ?

Marcher est bon pour la santé. Même si dans l'imaginaire collectif il est nécessaire de faire 10 000 pas par jour, en réalité même une plus petite quantité de marche apporte déjà des bienfaits. Bien sûr, plus vous marchez et ce de façon régulière, plus vous en tirerez de bénéfices. Cette activité physique facile et accessible a largement prouvé ses effets positifs sur le poids, la santé mentale, les muscles, os et articulations ou encore la santé cardiovasculaire.

La marche a en effet été associée à une baisse du risque d'hypertension artérielle, d'AVC, du taux de cholestérol, à une stabilisation de la fréquence cardiaque... Des études ont notamment montré que marcher 30 minutes chaque jour - ce qui correspond aux recommandations d'activité physique - réduisait le risque d'infarctus de 20 %.

Des chercheurs de l'université de Glasgow se sont récemment penchés sur le lien peu étudié entre la marche - et plus précisément la vitesse de marche - et le risque d'anomalies du rythme cardiaque. Ces troubles fréquents sont notamment la tachycardie, la bradycardie ou encore la fibrillation auriculaire, qui touche plusieurs centaines de milliers de personnes en France.

Pour cette étude publiée dans la revue Heart, ils ont analysé les données de santé et de vitesse de marche de plus de 420 000 personnes. Les chercheurs ont ainsi observé que les personnes qui avaient un rythme de marche rapide (à plus de 6,4 km/h) ou moyen (entre 4,8 et 6,4 km/h) avaient moins de risque d'avoir des troubles du rythme cardiaque, aussi appelés arythmies. "Après prise en compte des facteurs démographiques et de mode de vie potentiellement influents, un rythme de marche moyen ou rapide était associé à des risques significativement plus faibles (35 % et 43 %, respectivement) de toutes les anomalies du rythme cardiaque par rapport à un rythme de marche lent", d'après un communiqué de l'étude.

Selon les chercheurs, cet effet bénéfique s'explique notamment par le fait que "marcher plus vite réduit le risque d'obésité et d'inflammation, ce qui, à son tour, réduit le risque d'arythmie". Ils estiment au final que "la marche rapide peut être un exercice sûr et efficace pour réduire les arythmies, en particulier pour les groupes à haut risque". Identifier les manières de réduire le risque de troubles du rythme cardiaque est un réel enjeu de santé publique, puisqu'ils sont fréquents et sont associés "à des risques accrus de maladies cardiovasculaires, de mort d'origine cardiaque".