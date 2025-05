Tout le monde le fait, pourtant il ne faut surtout pas se laver les dents à ces moments précis

Se laver les dents au moins deux fois par jour est essentiel, mais il faut attendre avant de le faire dans certains cas.

On le sait depuis l'enfance : il faut se brosser les dents minimum deux fois par jour pendant deux minutes. C'est bien connu mais pourtant loin d'être respecté par tous les Français d'après les sondages. Au-delà de cette recommandation générale, une règle d'hygiène dentaire est moins connue et encore moins respectée, mais pourtant très importante.

Il faut en effet éviter de se brosser les dents à certains moments, au risque notamment d'abimer ses dents. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, la dentiste qui créé des contenus sous le pseudo "tadentistepreferee" rappelle les cas dans lesquels il est préférable d'attendre avant de se laver les dents.

Le premier, c'est après avoir mangé des aliments sucrés. "Le sucre nourrit les bactéries responsables des caries, qui produisent des acides attaquant l'émail. Si on brosse immédiatement, on risque d'étaler ces acides et de fragiliser encore plus les dents", explique la dentiste sur Instagram.

Le deuxième moment où il faut attendre avant de se brosser les dents, c'est après avoir mangé, plus globalement. Lorsque nous mangeons, notre bouche devient plus acide, en particulier si on consomme des aliments sucrés ou acides. Cette acidité fragilise l'émail de nos dents, et un brossage directement après peut empirer les choses. Dans la même idée, il faut aussi éviter de se brosser les dents tout de suite après avoir bu un soda ou un jus de fruits.

Avant dernier cas où il vaut mieux attendre avant de se laver les dents : après avoir fumé une cigarette. Malgré le fait qu'un fumeur ait envie (et besoin) de se brosser les dents pour enlever l'haleine de tabac, il est préférable de patienter un peu. "La fumée du tabac contient des substances qui fragilisent les tissus de la bouche et rendent les gencives plus sensibles", précise la dentiste. Elle recommande donc de se rincer la bouche après avoir fumé, ou de mâcher un chewing-gum sans sucre "pour stimuler la salivation et aider à éliminer les résidus". Il faut ensuite attendre 20 à 30 minutes avant de se brosser les dents.

Enfin, le dernier (et plus difficile) moment où il faut patienter avant de se laver les dents est après avoir vomi. En effet, l'acide gastrique présent dans les vomissements, en passant par la bouche, "fragilise l'émail" d'après la dentiste, qui conseille donc d'éviter de se brosser les dents juste après. Dans tous ces cas de figure, l'idéal est de se rincer la bouche en attendant de se laver les dents 30 minutes après.