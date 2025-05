C'est le meilleur poisson pour votre santé : il est plein de protéines et a moins de mercure que le thon

Ce poisson est peu connu. Il a de nombreux atouts nutritionnels et se hisse même parmi les aliments les plus sains au monde.

Vous cherchez des idées de menus sains, bons pour votre santé et suffisamment nourrissants ? Le poisson figure bien sûr en bonne place des aliments recommandés à intégrer dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée. Encore faut-il bien choisir votre poisson, savoir varier les espèces et surtout limiter la consommation de certaines variétés comme le thon, l'espadon, le brochet ou encore la lotte, des espèces connues pour leur taux important de mercure. Le saumon d'élevage a également été remis en cause pour le nombre de parasites présents dans les élevages piscicoles et les méthodes de traitement.

Vous séchez sur l'espèce à choisir sur l'étal de votre poissonnier ? On a le poisson qu'il vous faut ! Il s'agit de la sébaste aussi appelée "perche de mer". Encore relativement peu connu en France, il possède pourtant un profil nutritionnel exceptionnel qui lui a valu la 3ème place du classement de la BBC des aliments les plus sains de la planète dans une vaste étude réalisée en 2020.

Avec seulement 79 calories mais 20 grammes de protéines pour 100 grammes de poisson, la sébaste s'avère être un choix idéal. Peu gras, il est très protéiné. Sa chair blanche et ferme est délicieuse. Au-delà de son goût, la sébaste regorge de nutriments essentiels au bon fonctionnement de notre organisme et contient aussi de précieuses vitamines. C'est le cas de la vitamine B12, indispensable à la santé du système nerveux et à la production de globules rouges, ainsi que la vitamine D qui renforce les os en favorisant l'absorption du calcium. Toutes sont présentes en bonne quantité dans la sébaste.

Et ce n'est pas tout ! On y trouve aussi du sélénium, un puissant antioxydant, et du phosphore qui contribue à la solidité de notre squelette. Il contient enfin très peu de graisses saturées. Autre avantage, figurant plutôt en bas de la chaîne alimentaire marine, ce poisson accumule beaucoup moins de métaux lourds comme le mercure que d'autres poissons prédateurs tels que le thon ou l'espadon.

Consommer régulièrement de la sébaste permet donc de profiter de tous les bienfaits du poisson sans risque de surexposition à ces contaminants très critiqués. De quoi en faire un choix judicieux, y compris pour les enfants et les femmes enceintes. En cuisine, vous pourrez au choix la consommer grillée, cuite entière au four avec un peu de citron ou de sauce soja ou même en papillote. La consommation de poisson est recommandée deux fois par semaine, l'idéal étant d'alterner avec un poisson gras riche en oméga-3 comme la sardine, le maquereau, le hareng ou... le saumon.