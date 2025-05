Déjà populaires, ces médicaments pourraient aussi largement réduire le risque de cancer

Ces médicaments sont efficaces contre plusieurs maladies fréquentes et graves, et semblent aussi très prometteurs dans la prévention du cancer.

Le nombre de cas de cancers a doublé en 20 ans en France. Plus de 430 000 cas ont été diagnostiqués en 2022. Ils représentent la première cause de mortalité chez les hommes, et la deuxième chez les femmes. Si les traitements ont largement évolué depuis plusieurs années, la prévention reste un enjeu majeur. 40 % des cancers sont d'ailleurs considérés comme évitables.

Plusieurs études ont récemment suggéré qu'un certain traitement déjà existant peut réduire de façon importante le risque de cancer. Il s'agit des agonistes du GLP-1, une classe de médicaments à l'origine destinée aux diabétiques, puis aussi indiqués dans la prise en charge de l'obésité. Grâce à leur impressionnante capacité à faire perdre du poids, ces médicaments, comme Ozempic, Wegovy ou Mounjaro, sont devenus très populaires.

Une étude, présentée au Congrès européen sur l'obésité qui s'est tenu en mai 2025, a suggéré que les personnes qui prennent ces médicaments ont bien moins de risque de cancer. Les chercheurs israéliens ont étudié pendant plusieurs années plus de 6 000 patients, dont une partie prenaient les médicaments amaigrissants de première génération - comme le liraglutide disponible en France - et l'autre partie ont subi une chirurgie bariatrique. Cette chirurgie permet aux patients obèses de perdre beaucoup de poids, et par la même occasion de réduire leur risque de cancer de 30 à 45 %.

Les chercheurs israéliens ont justement observé que le risque de cancer était autant réduit chez les patients opérés que ceux traités avec les médicaments amaigrissants, qui font pourtant perdre moins de poids. À perte de poids équivalente, les agonistes du GLP-1 sont ainsi "41 % plus efficaces pour prévenir les cancers liés à l'obésité", a expliqué l'autrice principale de l'étude, la Dr Yael Wolff Sagy. L'obésité est en effet associée à plus d'une dizaine de cancers, dont le cancer colorectal ou encore les cancers du sein et du pancréas.

Selon la Dr Sagy, "cette étude vient s'ajouter aux preuves de plus en plus nombreuses montrant que la perte de poids ne peut à elle seule expliquer les avantages métaboliques, anticancéreux et autres que procurent ces médicaments". Les résultats de cette étude sont d'autant plus importants que les médicaments amaigrissants nouvelle génération sont encore plus efficaces sur la perte de poids, et pourraient ainsi prévenir d'autant plus le cancer.

Plusieurs autres recherches ont justement aussi conclu que ces médicaments très utilisés pouvaient réduire ce risque. Une étude publiée en 2024 et menée sur 1,6 million de patients diabétiques avait révélé que ceux traités avec des GLP-1 avaient moins de risque de souffrir de 10 cancers liés à l'obésité par rapport à ceux traités avec de l'insuline. Même si d'autres études doivent être menées pour confirmer ces bienfaits, les médicaments anti-obésité pourraient ainsi représenter un moyen révolutionnaire de prévention du cancer.