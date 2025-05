De plus en plus de personnes ont des douleurs au cou, voici comment les éviter

Environ 2 personnes sur 3 souffrent de douleurs cervicales au moins une fois dans leur vie. Il est possible de les éviter avec des bonnes pratiques au quotidien.

Mieux vaut prévenir que guérir. Les très nombreuses personnes qui connaissent les douleurs au cou savent à quel point elles peuvent être gênantes et handicapantes. D'autant plus qu'il existe peu de traitements des cervicalgies, en dehors des anti-douleur, de la kinésithérapie dans certains cas, et surtout du repos et de la patience...

Heureusement, il est possible d'éviter de se retrouver dans cette situation douloureuse. En dehors de l'arthrose et des traumatismes physiques, les douleurs cervicales sont souvent dues à une mauvaise posture. C'est pourquoi une des premières mesures de prévention des douleurs au cou est de faire attention à la position de son cou au quotidien, notamment au travail. Le dos doit être droit et soutenu par un dossier, et la tête droite et non penchée vers le bas ou le haut.

© 123RF

Il est essentiel de ne pas rester trop longtemps dans la même position, d'où l'importance de bouger le plus souvent possible. Une vaste étude chinoise a d'ailleurs récemment confirmé que la sédentarité augmente largement le risque de souffrir de douleurs au cou. Les chercheurs ont conclu que les personnes qui passent 6 heures ou plus assis par jour ont un risque accru de 88 %. Au-delà de la sédentarité, le manque d'activité physique augmente aussi le risque de souffrir de cervicalgies.

L'étude a également confirmé que l'utilisation d'un téléphone ou d'un ordinateur portable était directement liée aux douleurs au cou. Les personnes qui passaient le plus de temps sur leur téléphone avaient ainsi 82 % de plus de risque d'avoir ce type de douleurs. Pour éviter le "syndrome du tech-neck", ou du "cou-texto" en français, il faut donc passer le moins de temps possible sur son téléphone ou son ordinateur portable, éviter de trop pencher la tête vers le bas, et ne pas rester trop longtemps dans la même position.

Enfin, dormir dans une bonne position et avec un oreiller adapté, et lutter contre le stress et l'anxiété peut également aider à limiter le risque de souffrir de douleurs cervicales. Celles-ci semblent être de plus en plus fréquentes, notamment à cause du vieillissement de la population. Une étude publiée en 2024 avait d'ailleurs alerté sur l'augmentation de 76 % des cas de cervicalgies depuis 20 ans dans le monde.