Pastèque, melon, fraise… quels fruits d'été sont les moins (et les plus) caloriques ?

La figue, de saison de juillet à octobre, est le fruit d'été le plus calorique avec 70 kcal pour 100 grammes.
Le melon est un des fruits les plus appréciés l'été. Ce fruit sucré (10 grammes de sucres pour 100 grammes) fait hélas partie des plus caloriques, avec près de 63 calories pour 100 grammes. Le melon est par contre assez riche en potassium, en vitamine C et B9. Il contient de grandes quantités de bêta-carotène, le précurseur de la vitamine A.
Vous pensiez que les myrtilles faisaient partie des fruits d'été les moins caloriques ? C'est en fait l'inverse, puisqu'elles contiennent 58 kcal pour 100 grammes. Elles sont par contre particulièrement riches en antioxydants.
Ce fruit d'été très coloré est plutôt riche en sucre (10 grammes pour 100 grammes) fait aussi partie des plus caloriques avec 55 kcal pour 100 grammes.
Les nectarines se placent à la 3e position des fruits d'été les plus caloriques, avec 51 kcal pour 100 grammes.
Les framboises sont considérées comme un fruit peu calorique, et elles le sont. Mais elles ne font pas partie des fruits d'été les moins caloriques, puisqu'elles contiennent 49 kcal pour 100 grammes.
Les pêches jaunes ont deux avantages (en plus d'être délicieusement juteuses et sucrées) : elles sont peu caloriques (46 kcal pour 100 grammes) et font partie des fruits les plus riches en potassium, un minéral notamment bon pour le coeur.
Les abricots ouvrent le podium des fruits de saison les moins caloriques, avec un peu moins de 46 kcal pour 100 grammes. Ils contiennent aussi presque autant de potassium que la banane, et d'importantes quantités de bêta-carotène.
La pastèque, très riche en eau, est positionnée à la 2e place des fruits d'été les moins caloriques, avec seulement 38,9 kcal pour 100 grammes.
Enfin voici LE fruit le moins calorique : les fraises. Ce délicieux petit fruit rouge contient en effet seulement 38,8 kcal pour 100 grammes, et est moins sucré qu'on ne pourrait le penser. A manger sans modération, d'autant plus que les fraises sont très riches en vitamine C.
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