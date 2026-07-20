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Pastèque, melon, fraise… quels fruits d'été sont les moins (et les plus) caloriques ?

Par Nastasia Montel

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Ce fruit d'été est le plus calorique

La figue, de saison de juillet à octobre, est le fruit d'été le plus calorique avec 70 kcal pour 100 grammes.

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Le melon est-il calorique ?

Le melon est un des fruits les plus appréciés l'été. Ce fruit sucré (10 grammes de sucres pour 100 grammes) fait hélas partie des plus caloriques, avec près de 63 calories pour 100 grammes. Le melon est par contre assez riche en potassium, en vitamine C et B9. Il contient de grandes quantités de bêta-carotène, le précurseur de la vitamine A.

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Les myrtilles sont presque aussi caloriques que le melon

Vous pensiez que les myrtilles faisaient partie des fruits d'été les moins caloriques ? C'est en fait l'inverse, puisqu'elles contiennent 58 kcal pour 100 grammes. Elles sont par contre particulièrement riches en antioxydants.

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Les cerises sont-elles vraiment caloriques ?

Ce fruit d'été très coloré est plutôt riche en sucre (10 grammes pour 100 grammes) fait aussi partie des plus caloriques avec 55 kcal pour 100 grammes.

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Les nectarines font partie des fruits d'été les plus caloriques

Les nectarines se placent à la 3e position des fruits d'été les plus caloriques, avec 51 kcal pour 100 grammes. 

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Les framboises sont plus caloriques qu'on ne le pense

Les framboises sont considérées comme un fruit peu calorique, et elles le sont. Mais elles ne font pas partie des fruits d'été les moins caloriques, puisqu'elles contiennent 49 kcal pour 100 grammes.

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Les pêches sont-elles moins caloriques que les nectarines ?

Les pêches jaunes ont deux avantages (en plus d'être délicieusement juteuses et sucrées) : elles sont peu caloriques (46 kcal pour 100 grammes) et font partie des fruits les plus riches en potassium, un minéral notamment bon pour le coeur.

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Les abricots sont-ils caloriques ?

Les abricots ouvrent le podium des fruits de saison les moins caloriques, avec un peu moins de 46 kcal pour 100 grammes. Ils contiennent aussi presque autant de potassium que la banane, et d'importantes quantités de bêta-carotène.

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La pastèque n'est pas le fruit d'été le moins calorique

La pastèque, très riche en eau, est positionnée à la 2e place des fruits d'été les moins caloriques, avec seulement 38,9 kcal pour 100 grammes. 

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Voici le fruit d'été le moins calorique, ce n'est pas celui auquel on pense

Enfin voici LE fruit le moins calorique : les fraises. Ce délicieux petit fruit rouge contient en effet seulement 38,8 kcal pour 100 grammes, et est moins sucré qu'on ne pourrait le penser. A manger sans modération, d'autant plus que les fraises sont très riches en vitamine C.

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