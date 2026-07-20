Pastèque, melon, fraise… quels fruits d'été sont les moins (et les plus) caloriques ?

Le melon est-il calorique ?

Le melon est un des fruits les plus appréciés l'été. Ce fruit sucré (10 grammes de sucres pour 100 grammes) fait hélas partie des plus caloriques, avec près de 63 calories pour 100 grammes. Le melon est par contre assez riche en potassium, en vitamine C et B9. Il contient de grandes quantités de bêta-carotène, le précurseur de la vitamine A.