Personne ne le sait, cet aliment bon pour la mémoire contient 4 fois plus de calcium que le lait

Cet aliment, apprécié des Français, regorge de bienfaits insoupçonnés dont une forte teneur en calcium.

Avec 16 000 tonnes consommées chaque année selon les producteurs, cette petite boîte occupe une place de choix dans le cœur et les placards des Français. Si on en trouve dans quasiment toutes les cuisines de France, les atouts santé de cet aliment sont malgré tout largement sous-estimés.

Reconnue pour sa teneur exceptionnelle en oméga-3, des éléments bénéfiques pour le cerveau et la mémoire, ce petit produit du quotidien cache encore d'autres trésors. A poids égal, il contient jusqu'à 4 fois plus de calcium que le lait. Et ce n'est évidemment par le fromage ou les autres produits laitiers ! Non, son secret se niche dans ses minuscules arêtes, gorgées de calcium hautement assimilable. Oui, on parle bien d'un poisson, la bonne vieille sardine en boîte !

Souvent éclipsé par le thon, ce petit poisson bleu n'a pourtant rien à lui envier côté nutrition. Julia Farre, nutritionniste espagnole, a d'ailleurs souligné au quotidien La Vanguardia l'intérêt de consommer les sardines avec leurs arêtes, faciles à avaler et à digérer. 100g apportent ainsi environ 380 mg de calcium, contre 120 mg pour 100 ml de lait de vache. Sur une portion usuelle, c'est à dire une boîte standard de sardines en conserve, l'écart reste significatif : 325 mg pour 85g de sardines contre 240 mg pour 200 ml de lait !

Ce calcium concentré profite directement à la santé osseuse, mais pas seulement. Il joue aussi un rôle clé dans la transmission de l'influx nerveux, en régulant la libération des neurotransmetteurs. De quoi booster nos fonctions cognitives. Cela tombe bien, la sardine est aussi riche en vitamine D qui favorise justement l'absorption du calcium. N'oublions pas sa forte teneur en Oméga-3, importants pour notre cœur et nos artères mais aussi en phosphore et en fer, deux bons éléments là aussi pour nos os et pour lutter contre la fatigue.

Si vous voulez vraiment faire le meilleur choix, optez de préférence pour celles à l'huile d'olive plutôt que celles préparées à l'huile de colza. Abordables niveau budget et faciles à stocker, les sardines en conserve cumulent donc les bons points. Les sardines raviront notamment les intolérants au lactose. Bien sûr, il ne s'agit pas d'abandonner le lait, mais plutôt de varier les sources de calcium. La diversité reste la clé d'une alimentation équilibrée mais ce petit poisson a décidément tout d'un grand !