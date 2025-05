Dix fois plus de cas en 20 jours que durant toute l'année 2024 : le chikungunya est en forte hausse dans l'Hexagone

En seulement 20 jours, le nombre de cas de chikungunya en France métropolitaine a déjà largement dépassé le total de cas de 2024.

Le nombre de cas a explosé en 2025 en France. En 2024 et en 2023, seule une trentaine de cas de chikungunya ont été rapportés dans l'Hexagone. Mais depuis le début de l'année 2025, plus de 950 cas ont déjà été comptabilisés, alors que la période la plus à risque de transmission vient seulement de commencer. Celle-ci a en effet lieu de mai à novembre, lorsque le moustique tigre, vecteur du virus, est actif.

Les chiffres rapportés ces dernières semaines sont assez édifiants : rien que du 1er au 20 mai 2025, 225 cas ont été déclarés, soit presque 10 fois plus en 20 jours qu'au cours de la totalité de l'année précédente, d'après un bilan publié par Santé publique France. Certaines régions sont particulièrement concernées : la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie et l'Île-de-France. Mais comment expliquer cette importante hausse de cas en France hexagonale ? La réponse se trouve à plus de 9 000 kilomètres : à la Réunion.

© 123RF

L'île est en effet touchée par une importante épidémie de chikungunya depuis plusieurs mois. Plus de 50 000 cas y ont été confirmés depuis le début de l'année, et 12 personnes en sont décédées. Même si l'épidémie baisse depuis plusieurs semaines, l'activité est encore "importante" d'après Santé publique France. En raison de cette épidémie, l'agence alerte sur le "risque particulièrement accru d'importation et de circulation du virus du chikungunya en métropole".

La presque totalité des cas déclarés en France métropolitaine sont justement des cas importés de la Réunion. Aucun cas autochtone, c'est à dire touchant des personnes n'ayant pas voyagé dans les zones à risque dans les mois précédents, n'a pour l'instant été signalé.

Les voyageurs de retour en France après un voyage à la Réunion sont invités à se protéger des piqures de moustique pour éviter la transmission de virus, et à consulter un médecin en cas d'apparition de symptômes évocateurs du chikungunya : fièvre, éruptions cutanées, douleurs articulaires. Le moustique tigre, présent en France depuis 20 ans, est de plus en plus présent dans le pays. Aujourd'hui, 84 % du territoire est colonisé par cet insecte qui peut transmettre chikungunya, mais aussi dengue et Zika.