Combien peut-on manger d'œufs par semaine ? Les experts ont une réponse et donnent la meilleure manière de les cuisiner

Les œufs, aliments nutritifs et économiques, suscitent des interrogations. Quelle quantité peut-on consommer par semaine ? Les nutritionnistes et chercheurs apportent aujourd'hui des réponses plus nuancées...

Les Français raffolent des œufs, avec une consommation moyenne impressionnante de 220 œufs par personne et par an. Soit plus de 4 par semaine... Pendant des décennies, les œufs ont pourtant souffert d'une mauvaise réputation, accusés de favoriser les maladies cardiovasculaires en raison de leur richesse en cholestérol. Les médecins et les nutritionnistes apportent aujourd'hui un éclairage nuancé sur le sujet alors que des études scientifiques tendent aussi à les réhabiliter.

Attention, ce n'est pas le cas de toutes et des doutes subsistent ! Publiée en 2019 dans la revue médicale JAMA, une étude américaine concluait tout de même à un petit lien entre la consommation d'œufs (ou d'autres aliments riches en cholestérol), et la survenue de maladies cardiovasculaires. Selon les chercheurs, tout dépendait en fait de la quantité d'oeufs consommés.

Justement, quelle quantité ne faudrait-il pas dépasser et quelle recette est la meilleure pour profiter au mieux des qualités des oeufs ? Un à deux par jour, se rejoignent plusieurs experts, comme la nutritionniste britannique Caroline Farrell, interrogée par le Daily Telegraph, ou chez nous Joffrey Zoll, enseignant-chercheur à l'université de Strasbourg interrogé par UFC-Que Choisir en 2022.

Ce chiffre n'est évidemment valable que pour des personnes en bonne santé. Celles "souffrant de diabète ou de maladies cardiovasculaires, celles qui ont des difficultés à réguler leur taux de cholestérol sanguin, doivent y aller doucement", glissait le chercheur français en 2022. Rappelons que ce chiffre comprend aussi les oeufs inclus dans vos préparations (gâteaux ou quiches par exemple). Comptez donc environ 8 à 12 oeufs maximum par semaine.

Excellente source d'acides aminés essentiels que notre corps ne peut produire seul, riche en vitamine B (dont la B12), D et A, faible en calories mais très riche en protéines (7,5g de protéines pour moins de 80 calories), l'oeuf a ainsi presque tout bon dans le cadre d'une alimentation équilibrée. A condition aussi de savoir bien le cuisiner pour limiter les graisses...

"La façon dont vous cuisinez vos œufs peut affecter leur profil nutritionnel", reconnaît la nutritionniste Caroline Farrel mais presque toutes les méthodes peuvent être saines "si elles sont cuites avec un minimum d'huile ou de graisses bonnes pour le cœur comme l'huile d'olive". Les œufs pochés ou à la coque n'apportent aucune calorie supplémentaire et sont donc à recommander si vous cherchez à limiter les matières grasses. Pour les œufs brouillés ou au plat qui nécessitent l'ajout d'une huile pour la cuisson ou la texture, il est recommandé d'utiliser une huile de bonne qualité (olive ou coco par exemple) ou du beurre à feu doux et avec modération.

Enfin, il est préférable de choisir des œufs de poules élevées en plein air ou bio. Même si leur profil nutritionnel n'est pas significativement différent, lorsque les poules sont nourries avec des aliments riches en oméga 3, leurs œufs en sont naturellement enrichis !