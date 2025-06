Covid-19 : la campagne de vaccination encore prolongée jusqu'à cette date face au risque de "reprise épidémique" cet été ?

Le gouvernement avait déjà décidé de prolonger la campagne de vaccination jusqu'au 30 juin. Mais plusieurs raisons font qu'elle pourrait encore continuer.

La campagne de vaccination de printemps joue les prolongations. D'abord prévue jusqu'au 15 juin 2025, elle a déjà été prolongée de deux semaines, jusqu'au 30 du mois. La Direction générale de la santé (DGS) avait justifié cette décision dans un communiqué par un "contexte d'émergence du variant NB.1.8.1 et afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir se protéger".

Ce nouveau variant du Covid-19 "risque de devenir dominant", d'après un communiqué de l'Académie nationale de médecine, publié ce 25 juin 2025. Apparu au début de l'année en Chine, "sa prévalence augmente en Amérique du Nord et dans plusieurs pays d'Europe", même si elle reste "faible" selon l'Académie de médecine. Plusieurs cas ont été recensés en France. Les derniers bulletins publiés par Santé publique France rapportent une augmentation des consultations et hospitalisations pour cause de Covid-19. L'Académie de médecine se veut rassurante : le variant NB.1.8.1 "ne semble pas" être à l'origine "de formes plus sévères que les autres variants en circulation".

Ce nouveau variant a été classé "variant sous surveillance" par l'Organisation mondiale de la santé. Plusieurs raisons expliquent les inquiétudes autour de ce variant. D'abord, il est à l'origine d'une hausse notable de cas en Asie. Le gouvernement de Hong-Kong a récemment révélé dans un communiqué que "les principaux indicateurs de surveillance du COVID-19 ont atteint leur niveau le plus élevé depuis un an". Ensuite, selon l'Académie de médecine, les mutations de cette souche "pourraient augmenter la transmissibilité du virus" et "faciliter son échappement aux anticorps induits par des infections ou des vaccinations antérieures". L'OMS assure que les vaccins contre le Covid-19 "devraient rester efficaces" contre ce variant.

Encore faut-il que la population soit vaccinée... C'est là tout le problème. "Il faut déplorer l'insuffisance du recours à la vaccination, en particulier dans les populations les plus à risque. La campagne de vaccination de printemps, lancée le 15 avril 2025 et destinée aux personnes les plus fragiles ne semble pas rencontrer une forte adhésion dans la population cible", regrette l'Académie de médecine. C'est pourquoi la campagne de vaccination "pourrait être prolongée jusqu'au 15 juillet", donc de deux semaines supplémentaires.

L'objectif de cette campagne de printemps, qui a débuté le 15 avril, est de protéger les personnes à risques pendant l'été. En 2024, des pics épidémiques avaient été observés fin juin/début juillet ainsi que fin septembre. Face au "risque d'une reprise épidémique" cet été, l'Académie de médecine recommande donc aux personnes fragiles (âgées de 80 ans ou plus, immunodéprimées...) de se faire vacciner "sans attendre".