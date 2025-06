Covid-19 : la campagne de vaccination prolongée jusqu'à cette date à cause du nouveau variant

Un nouveau variant du Covid-19 appelé NB.1.8.1 inquiète particulièrement. Face à cette situation, le gouvernement a décidé de prolonger la campagne de vaccination.

Un nouveau variant du Covid-19 est surveillé de très près. Appelé NB.1.8.1, il a récemment été détecté dans plusieurs pays dans le monde, dont la France. Au moins une dizaine de cas auraient déjà été recensés dans le pays. Même s'il n'est pratiquement pas présent (pour le moment), la Direction générale de la santé (DGS) a décidé de prolonger la campagne de vaccination qui était prévue jusqu'au 15 juin.

La DGS a ainsi annoncé dans un communiqué que dans ce "contexte d'émergence du variant NB.1.8.1 et afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir se protéger, la campagne de renouvellement vaccinal est prolongée jusqu'au 30 juin 2025".

Cette campagne a débuté le 14 avril dernier pour "permettre aux personnes cibles d'être protégées pendant la période estivale". Elle cible ainsi les personnes âgées de 80 ans ou plus, les patients immunodéprimés, les résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées, ou "toute personne à très haut risque selon chaque situation médicale individuelle", rappelle la DGS.

Cette nouvelle souche en circulation a été classée "variant sous surveillance" par l'Organisation mondiale de la santé. Plusieurs raisons expliquent les inquiétudes autour de ce variant. D'abord, il est à l'origine d'une hausse notable de cas en Asie. Le gouvernement de Hong-Kong a révélé dans un communiqué que "les principaux indicateurs de surveillance du COVID-19 ont atteint leur niveau le plus élevé depuis un an". Plusieurs dizaines de formes graves, dont 30 décès, y ont été recensés en un mois.

Ensuite, selon des spécialistes, le variant NB.1.8.1 pourrait être plus transmissible que d'autres précédents variants. "Les premiers résultats montrent probablement une plus grande facilité à pénétrer dans la cellule. Ça veut dire que concrètement, on a une plus grande transmissibilité", a expliqué sur LCI l'infectiologue Benjamin Davido.

Mais pour l'OMS, le variant n'est pas une source d'inquiétude particulière. "Le risque supplémentaire pour la santé publique posé par NB.1.8.1 est jugé faible au niveau mondial. Malgré une augmentation concomitante du nombre de cas et d'hospitalisations dans certains pays où la variante NB.1.8.1 est répandue, les données actuelles n'indiquent pas que cette variante entraîne une maladie plus grave que les autres variantes en circulation". Autre donnée rassurante : les vaccins actuellement disponibles contre le Covid-19 "devraient rester efficaces" contre ce variant, d'après l'OMS.