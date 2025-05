L'alcool peut provoquer ce cancer grave et fréquent, le risque "a été sous-estimé jusqu'à présent"

L'alcool pourrait être un facteur de risque jusqu'ici "sous-estimé" d'un des cancers les plus mortels dans le monde et en France.

L'alcool est un des pires fléaux pour la santé. Il est à l'origine de 49 000 décès par an en France. L'alcool, même à petite dose, augmente le risque de souffrir de nombreuses maladies : cardiovasculaires, neurologiques, du foie... L'alcool, classifié "cancérigène" par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), peut également provoquer des cancers, notamment de la bouche, de l’œsophage, du sein ou encore du côlon et du rectum.

Le lien entre la consommation d'alcool et la survenue d'un autre cancer a été "sous-estimé jusqu'à présent", a estimé dans un communiqué le Docteur Pietro Ferrari, auteur principal d'une vaste étude dirigée par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l'OMS. Il s'agit du cancer du pancréas. "La consommation d'alcool est un cancérogène connu, mais jusqu'à présent, les preuves de son lien spécifique avec le cancer du pancréas n'étaient pas concluantes", explique le Dr Ferrari.

Pour cette nouvelle étude, le Dr Ferrari et son équipe ont analysé les données de 30 précédentes recherches sur un total de 2,5 millions de personnes sur 4 continents, dont l'Europe. Toutes étaient en bonne santé et ont été suivies pendant 16 ans en moyenne. L'étude a "établit un lien entre la consommation d'alcool et le risque accu de cancer du pancréas", d'après le communiqué du CIRC.

D'après les résultats de l'étude, plus la consommation d'alcool est élevée, plus le risque de cancer du pancréas est augmenté. "Chaque augmentation de 10 g/jour (soit environ 1 verre, ndlr) de la consommation d'alcool était associée à une augmentation de 3 % du risque de cancer du pancréas", précise le CIRC. Ainsi, les femmes qui boivent 1 à 2 verres d'alcool par jour ont 12 % de plus de risque d'avoir un cancer du pancréas par rapport aux femmes qui ne boivent pas ou peu. Chez les hommes, 2 à 4 verres par jour augmentent le risque de 15 % par rapport à ceux qui boivent moins d'un verre par jour.

Ces résultats étaient les mêmes chez les fumeurs que chez les non-fumeurs, "ce qui indique que la consommation d'alcool est en soi un facteur de risque indépendant pour le cancer du pancréas", d'après le Dr Ferrari. Plusieurs facteurs de risques du cancers du pancréas sont déjà établis : le tabagisme, le surpoids et l'obésité, le diabète et la pancréatite chronique. Mieux connaître les facteurs de risque du cancer du pancréas est essentiel pour diminuer son impact.

Le cancer du pancréas est le 6e plus fréquent en France : 16 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués en 2023. Son incidence augmente de façon inquiétante en France : le nombre de cas augmente de 2 % chez les femmes et 1,6 % chez les hommes par an en moyenne. Il est surtout l'un des plus mortels, avec près de 13 000 décès en 2021 selon l'Institut national du cancer.