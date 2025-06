Voici l'aliment qu'il faut ajouter à son assiette pour manger moins

Si vous voulez réduire la quantité d'aliments (et donc de calories) que vous mangez, il faut miser sur un aliment qui a prouvé son efficacité.

A l'approche de l'été, de nombreuses personnes souhaitent perdre du poids. Régimes divers et variés, aliments voire compléments alimentaires "brûle-graisses"... De nombreuses méthodes, plus ou moins efficaces et recommandées, existent. Mais il n'est pas forcément nécessaire de passer par là pour perdre du poids.

Des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis ont justement révélé une méthode méconnue mais pas moins efficace. Il ne s'agit pas ici de compter les calories ni de s'affamer ou de tester un régime restrictif, mais au contraire de rajouter un aliment à votre recette.

Les chercheurs américains ont testé leur hypothèse auprès de 130 participants. Tous ont mangé le même repas, mais une partie en version douce, et l'autre partie en version légèrement épicée grâce à des piments séchés. La quantité de nourriture et d'eau, la durée du repas ou encore la vitesse d'ingestion ont été mesurées, et les participants ont évalué leur appétit avant et après le repas.

Les chercheurs ont observé une différence majeure entre les personnes qui avaient mangé le plat "doux" et celles qui avaient mangé le plat épicé : ces dernières ont en effet mangé plus lentement que les autres. Et "nous savons que lorsque les gens ralentissent, ils mangent beaucoup moins", a souligné dans un communiqué la Dr Paige Cunningham, autrice principale de l'étude.

Les personnes qui ont mangé épicé ont ainsi mangé moins en quantités et en calories que celles qui ont mangé le plat sans épices. "Cela montre que l'ajout de piments est une stratégie potentielle pour réduire le risque de surconsommation d'énergie", a suggéré le Pr John Hayes, un des auteurs de l'article. Cette stratégie pourrait faire partie des réponses à un besoin majeur de santé publique : réduire le surpoids et l'obésité, qui touchent près d'une personne sur deux en France comme dans le monde.

Mais cette méthode est loin d'être parfaite. D'abord, elle n'est pas simple à réaliser car il faut réussir à trouver la bonne dose pour que ce soit efficace sans être immangeable. Ensuite, si certaines épices montrent des bienfaits pour la santé, en manger en trop grandes quantités n'est pas anodin. Cela peut en effet provoquer des troubles digestifs (reflux, douleurs intestinales, hémorroïdes...) chez certaines personnes. Enfin, si les astuces pour manger moins de calories peuvent être bénéfiques à certaines personnes, elles doivent être évitées chez d'autres, notamment les personnes fragiles, sous-alimentées ou qui souffrent de troubles du comportement alimentaire.