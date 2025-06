Les personnes autistes auraient plus de risque d'avoir cette maladie grave en vieillissant

De plus en plus de personnes atteintes de troubles du spectre autistique arrivent à un âge mûr, et le lien avec une maladie plutôt fréquente chez les personnes âgées commence à questionner les chercheurs.

L'autisme touche 1 personne sur 100 dans le monde comme en France. Les troubles du spectre autistique (TSA) sont souvent associés à d'autres problèmes de santé, comme les troubles du sommeil et du développement, la dépression, l'anxiété ou encore l'épilepsie. Mais plusieurs récentes recherches suggèrent que les personnes touchées par l'autisme pourraient aussi avoir un risque accru de souffrir d'une autre maladie plus tard dans la vie.

L'étude la plus récente sur le sujet a été menée par le très réputé Institut Karolinska et a été publiée dans la revue JAMA Neurology en mai 2025. Les chercheurs ont analysé les données de santé de plus de 2 millions de suédois, qui ont été suivies pendant de nombreuses années. Ils ont ainsi pu observer que les personnes qui avaient eu un diagnostic d'autisme avaient plus de risque de développer la maladie de Parkinson en vieillissant.

Le risque était multiplié par 4 par rapport aux personnes qui n'avaient pas été diagnostiquées autistes. Ce risque était toujours augmenté en prenant en compte divers éléments comme les prédispositions génétiques ou la prise de médicaments, puisque certains traitements prescrits dans le cadre de l'autisme "peuvent provoquer des symptômes similaires à ceux de la maladie de Parkinson", précise l'Institut Karolinska dans un communiqué.

Les auteurs de l'étude estiment que "les deux maladies peuvent partager des mécanismes biologiques sous-jacents". D'après le Dr Weiyao Yin, auteur principal de l'étude, "des facteurs biologiques communs peuvent être à l'origine des TSA et de la maladie de Parkinson. Une hypothèse est que le système dopaminergique du cerveau est affecté dans les deux cas, car le neurotransmetteur dopamine joue un rôle important dans le comportement social et le contrôle des mouvements".

D'autres recherches devront être menées pour confirmer et préciser ces résultats, d'autant plus que l'étude a uniquement analysé les cas de Parkinson "à début précoce, avant l'âge de 50 ans". Plusieurs autres études avaient démontré que les personnes atteintes d'un trouble du spectre autistique étaient nettement plus nombreux à souffrir de parkinsonisme, les symptômes caractéristiques de la maladie de Parkinson (tremblements, lenteur des mouvements, rigidité...)