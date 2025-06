Donner son sang sur son temps de travail en étant payé, cela pourrait bientôt être possible

Les députés ont adopté une proposition de loi "permettant aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail".

Quelle meilleure raison pour s'absenter du travail que de donner son sang et sauver des vies ? C'est l'objet d'une proposition de loi qui a obtenu le feu vert des députés, à 125 voix contre 12, à l'Assemblée nationale ce 4 juin 2025. Cosignée par 77 parlementaires de tous bords politiques, cette proposition de loi avait déjà été adoptée en commission des affaires sociales à l'unanimité. Le texte doit encore être examiné au Sénat avant d'être promulgué.

Le besoin est vital, et la solution simple. Alors qu'il peut être difficile de trouver du temps pour donner son sang tout en menant une vie professionnelle, la proposition de loi prévoit qu'un salarié, du public ou du privé, puisse s'absenter de son travail le temps du don. Et ce sans impact sur le salaire. Le texte "prévoit que la rémunération versée par l'employeur au donneur peut être maintenue pendant la durée consacrée au don".

© 123RF

L'absence devra être validée par l'employeur, qui "pourra demander au salarié un justificatif de don à son retour au travail, par exemple sa carte de donneur tamponnée", propose la proposition de loi. Un don de sang dure environ 1h (1h30 pour un don de plaquettes) au total, en comprenant l'entretien préalable, le prélèvement et la collation.

Environ "10 000 dons de sang sont nécessaires par jour" en France, d'après les signataires du texte. Les besoins sont "de plus en plus importants" mais ne sont pas comblés, obligeant l’Établissement français du sang (EFS) à importer une partie importante de produits sanguins.

Les dons du sang, de plaquettes et de plasma sont essentiels pour soigner les malades et fabriquer des médicaments. Les signataires du texte rappellent que les dons du sang "permettent de soigner 1 million de malades par an" : victimes d'accidents, opérations chirurgicales, personnes atteintes de cancers ou de maladies du sang...

Le plasma, dont "les donneurs sont trop peu nombreux", sert à soigner les grands brûlés ou encore les enfants immunodéprimés. Enfin, les plaquettes sont principalement nécessaires aux patients atteints de cancers. Mais à cause de la courte durée de vie de seulement 5 jours des plaquettes et de la durée plus longue du don, "il est très difficile pour les établissements d'avoir suffisamment de stock" d'après les signataires du texte.

Même si la proposition de loi n'a pas encore été votée, les spécialistes le rappellent : de nombreux rendez-vous de don du sang total, de plasma ou de plaquettes sont disponibles chaque jour partout en France et peuvent être pris directement sur le site de l'EFS.