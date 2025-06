Connaissez-vous le régime "MIND" qui prévient la maladie d'Alzheimer ? Voici les 10 aliments qu'il contient

Ce régime alimentaire est peu connu du grand public, il a pourtant démontré ses bienfaits sur la prévention de la démence.

Chaque année en France, 225 000 nouveaux cas de maladie d'Alzheimer sont diagnostiqués. Une partie d'entre eux pourraient être évités, notamment grâce à une alimentation saine, qui favorise le maintien de bonnes capacités cérébrales. Un régime a justement été spécialement élaboré dans ce but : le régime MIND.

Conçu par une chercheuse américaine il y a une dizaine d'années, le régime MIND combine les principes des régimes méditerranéen et DASH. Ces deux régimes préconisés pour une bonne santé cardiovasculaire sont aussi efficaces en prévention de la démence, et combinés, ils le sont d'autant plus. "Les régimes méditerranéen et DASH avaient déjà été associés à la préservation des fonctions cognitives, probablement grâce à leurs effets protecteurs contre les maladies cardiovasculaires, qui à leur tour préservent la santé du cerveau", rappelle la célèbre université d'Harvard.

© 123RF

Une étude récente a justement confirmé que le fait d'adopter le régime MIND, même tard dans la vie, pourrait réduire le risque de démence jusqu'à 13 %. Le Pr Song-Yi Park, qui a mené cette recherche, a suggéré dans un communiqué qu'il "n'est jamais trop tard pour adopter une alimentation saine afin de prévenir la démence."

Mais alors en quoi consiste le régime MIND ? Il recommande de favoriser la consommation de 10 aliments :

les légumes à feuilles vertes (épinard, brocoli, chou vert...) et les autres légumes colorés (poivron, tomate...)

les baies

le poisson

la volaille

les fèves et haricots

les céréales complètes

les noix et fruits à coques

l'huile d'olive

et enfin le vin rouge, avec modération.

A l'inverse, pour adhérer au régime MIND il faut limiter la consommation de viande rouge, de sucre, d'aliments transformés, de fromages gras à pâte mole et enfin de beurre. Vous pouvez tester très rapidement et facilement votre niveau d'adhérence à ce régime sur le site de la Fondation Recherche Alzheimer. Plus vous respectez les recommandations du régime, plus votre score sera élevé, et plus le risque de développer la maladie d'Alzheimer est réduit. D'après la Fondation Recherche Alzheimer, "une revue de la littérature a révélé que chaque point supplémentaire du score d'adhérence au régime MIND diminuait le risque de troubles cognitifs de 15 à 20 %".

Le régime MIND présente donc de nombreux avantages : il est bon pour le cœur et le cerveau, peu restrictif, facile à appliquer, et ne provoque aucune carence. Au-delà de l'alimentation, d'autres mesures d'hygiène de vie sont recommandées pour réduire le risque de démence : faire de l'activité physique, limiter la sédentarité, ne pas fumer, limiter sa consommation d'alcool, ou encore contrôler sa tension artérielle.