Cet aliment est le meilleur pour bien dormir, il est riche en mélatonine

La mélatonine est reconnue pour ses bienfaits sur les troubles du sommeil. Un aliment en est naturellement riche.

La mélatonine est connue pour être un des meilleurs remèdes pour bien dormir. Cette substance produite naturellement par notre corps est d'ailleurs surnommée "l'hormone du sommeil". Elle fonctionne en synchronisant notre rythme circadien (jour-nuit). Quand la nuit tombe, la sécrétion de mélatonine augmente, ce qui favorise l'endormissement. Mais de nombreuses personnes souffrent de troubles du sommeil, notamment d'insomnies.

Dans ce cas, un des traitements naturels les plus plébiscités est justement la mélatonine. Disponible en vente libre sous forme de compléments alimentaires, cette substance est aussi présente naturellement dans certains aliments. Un fruit en contient des niveaux particulièrement élevés : la cerise.

Des chercheurs américains ont justement testé l'efficacité du jus de cerises de Montmorency, une variété particulièrement riche en mélatonine, auprès d'adultes souffrant d'insomnies. Les participants qui buvaient un verre de jus de cerise le matin et un autre le soir s'endormaient en moyenne 30 min plus rapidement. Mais ces résultats de l'étude menée sur un petit nombre de personnes doivent encore être confirmés par d'autres recherches de plus grande ampleur.

Bien sûr, manger quelques cerises ne permettra pas de s'endormir miraculeusement en quelques minutes. Mais cela peut être un petit coup de pouce, qui, couplé à d'autres mesures comme l'activité physique et un rituel de détente et sans écran avant de se coucher, peut aider à s'endormir plus facilement. D'autres aliments, notamment la banane, l'ananas et les noix, sont également riches en mélatonine et peuvent constituer une aide naturelle à l'endormissement.

En cas de troubles du sommeil chroniques, des traitements sont disponibles en vente libre ou sur ordonnance. Mais attention, les compléments alimentaires de mélatonine ne sont pas sans risque. En 2018, l'Anses (l'Agence nationale de sécurité sanitaire) recommandait à certaines personnes d'éviter d'en prendre : les enfants et adolescents, les femmes enceintes et allaitantes, et les personnes qui souffrent de maladies inflammatoires ou auto-immunes. Un avis médical est recommandé "pour les personnes épileptiques, asthmatiques, souffrant de troubles de l'humeur, du comportement ou de la personnalité ou suivant un traitement médicamenteux".