Pires que les bonbons et gâteaux, ces deux aliments sont ceux qui augmentent le plus le risque de diabète

Tous les aliments ne sont pas à condamner pour prévenir le diabète. Mais voici les pires ! Mieux vaut les éviter au maximum.

Plus de 4 millions de personnes en France sont touchées par le diabète. La prévalence de cette maladie chronique est "en constante augmentation" d'après la Fédération Française des Diabétiques, qui parle même d'une "véritable épidémie". Si la génétique, l'environnement et la démographie sont en partie en cause, le mode de vie de la population joue un rôle majeur, et notamment l'alimentation.

Globalement, une alimentation équilibrée et saine est recommandée en prévention et en traitement du diabète, mais certains aliments sont particulièrement à proscrire. Si le sucre est généralement pointé du doigt, tous les aliments sucrés ne sont pas à mettre dans le même panier. C'est ce qu'a conclu l'étude "la plus vaste et la plus complète" sur le sujet, menée par des chercheurs américains et publiée en mai 2025.

"Depuis des années, on nous dit que le sucre est l'un des principaux responsables de l'augmentation mondiale du diabète de type 2", notent les chercheurs. Mais au final, ils ont "découvert que le type et la source de sucre pouvaient avoir une importance bien plus grande que ce que l'on pensait auparavant". Pour le découvrir, ils ont analysé les données de plusieurs études menées sur plus d'un demi million de personnes sur plusieurs continents.

Ils ont ainsi pu observer que seules certaines sources de sucre augmentaient le risque de diabète de type 2 : les boissons sucrées. "Le sucre consommé dans les boissons - comme les sodas et même les jus de fruits - était systématiquement lié à un risque plus élevé de développer un diabète de type 2. En revanche, d'autres sources de sucre n'ont pas montré un tel lien", précisent les auteurs de l'étude. L'autrice principale de l'étude, la Pr Karen Della Corte, estime ainsi que "le fait de boire du sucre - qu'il provienne d'un soda ou d'un jus - est plus problématique pour la santé que le fait d'en manger", même dans des aliments très sucrés comme les bonbons ou les gâteaux industriels.

Les chercheurs américains ont calculé (après avoir pris en compte d'autres facteurs de risque) que 350 ml d'une boisson sucrée, soit un peu plus d'une canette de soda, par jour augmentait le risque de développer un diabète de type 2 de 25 %. "L'augmentation du risque commence dès la première portion quotidienne, sans qu'il y ait de seuil minimum en dessous duquel la consommation semble sûre", estiment les chercheurs. Concernant les jus de fruits, chaque verre supplémentaire par jour (environ 230 ml) augmente le risque de 5 %. Les sodas en particulier sont pointés du doigt depuis de nombreuses années pour leur impact néfaste sur la santé, augmentant le risque de nombreuses maladies comme le diabète ou l'obésité.