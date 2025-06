Cet aliment peut provoquer de l'hypertension, les autorités sanitaires appellent à faire "attention"

De nombreux cas d'effets indésirables graves ont été recensés en France chez des personnes ayant consommé cet aliment.

Sans le savoir, on consomme parfois des aliments qui peuvent être dangereux pour notre santé. Les autorités sanitaires alertent sur les risques liés à la consommation d'un aliment qui peut notamment provoquer une hypertension artérielle, un facteur de risque de maladies cardiovasculaires comme l'infarctus ou l'AVC. Il peut également être à l'origine d'une hypokaliémie, une diminution du potassium dans le sang qui peut aussi être dangereuse pour le cœur. "Plus d'une centaine de cas d'effets indésirables, parfois sévères", ont été rapportés en France après en avoir consommé, d'après l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses).

Cet aliment, c'est la réglisse. Même si tout le monde n'en consomme pas sous forme de bonbons, la réglisse est plus présente dans notre alimentation qu'on ne pourrait le penser. Elle est en effet "utilisée comme ingrédient dans certains compléments alimentaires et comme additif pour aromatiser des boissons et aliments", parfois inscrite sous le nom de "son principal constituant actif, l'acide glycyrrhizique", précise l'Anses. La réglisse est présente dans des bonbons, chewing-gums, glaces, ainsi que certaines boissons comme le pastis et la bière.

Le problème, c'est que la réglisse n'est indiquée dans les aliments et compléments alimentaires qu'à partir d'un certain seuil, où il doit être mentionné "les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive". Mais pour l'Anses, il faudrait que "la présence, même en faible quantité, de réglisse ou de son principal constituant actif, l'acide glycyrrhizique", soit indiquée.

D'autant plus que la majorité - 60 % des adultes - qui consomment de la réglisse "dépassent le repère toxicologique" établi par l'Anses. Les personnes souffrant d'hypertension ne sont pas les seules à être à risque face à la consommation de réglisse. "Les femmes enceintes ou allaitantes, les enfants, ainsi que les personnes souffrant de problèmes cardiovasculaires (notamment d'hypertension), de problèmes rénaux ou hépatiques sont particulièrement sensibles", d'après l'Anses.

Les personnes qui prennent certains traitements (laxatifs, antihypertenseurs, diurétiques hypokaliémants...) doivent également être particulièrement vigilants, puisque "des risques d'interaction sont décrits" selon l'Anses. En cas de doute quant à sa consommation de réglisse, il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel de santé.