A partir de 40 ans, la vitesse à laquelle vous pouvez marcher révèle si vous êtes en bonne santé

Vous pouvez tester rapidement votre état de santé en fonction de votre âge en calculant votre vitesse de marche.

Il n'y a pas toujours besoin de faire divers examens médicaux pour savoir si on est en bonne santé. Quelque chose d'aussi simple que la marche est déjà un indicateur puissant d'après de nombreuses études. Bien sûr, il est normal que la vitesse de marche réduise en vieillissant, mais à partir de quel point est-ce un signe de mauvaise santé ? Ce test permet de le savoir très rapidement et simplement.

Si vous le pouvez, marchez à votre vitesse normale sur 10 mètres et calculez le temps qu'il vous faut pour parcourir cette distance. Puis divisez 10 mètres par le nombre de secondes pour connaître le résultat. Il est également possible de connaître sa vitesse de marche grâce aux bracelets connectés ou aux applications mobiles dédiées. Voici les moyennes "normales" en fonction de l'âge.

Age Homme Femme 40-49 1,43 m/s 1,39 m/s 50-59 1,43 m/s 1,31 m/s 60-69 1,43 m/s 1,24 m/s 70-79 1,26 m/s 1,13 m/s 80-89 0,97 m/s 0,94 m/s

Si la vitesse de marche est plus basse que la moyenne ou a chuté, cela peut être le signe d'un soucis de santé. "Lorsque le rythme de marche normal d'une personne diminue, cela est souvent associé à des problèmes de santé sous-jacents", a expliqué à la BBC Christina Dieli-Conwright, professeur de médecine à la Harvard Medical School. Les troubles de la marche peuvent en effet être un signe de nombreuses maladies : arthrose, hypotension, maladie de Parkinson, sclérose en plaques...

La vitesse de marche serait même un indicateur de l'espérance de vie. Une étude américaine a par exemple montré que chez les personnes âgées de 75 ans, ceux qui marchaient le plus vite avaient 87 % de survie dans les 10 prochaines années, contre seulement 19 % chez ceux ayant la vitesse de marche la plus lente. Une autre étude menée en France avait conclu que chez des personnes âgées de 65 ans en bonne santé, ceux qui avaient une vitesse de marche faible avaient trois fois plus de risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire que ceux qui marchaient plus vite.

La vitesse de marche est même un indicateur de vieillissement chez des personnes plus jeunes. Une étude menée par l'université américaine de Duke auprès de personnes âgées de 45 ans avait montré que ceux qui marchaient lentement avaient des signes globaux de vieillissement accéléré : tension artérielle et taux de cholestérol élevé, moins bonne condition cardiaque et respiratoire, mais aussi vieillissement cérébral plus avancé.

Les difficultés de marche sont une inquiétude fréquente, notamment chez les personnes âgées. Il est recommandé aux personnes concernées de consulter un professionnel de santé pour évaluer l'état de santé et écarter une maladie sous-jacente. Au-delà d'être un indicateur, la marche est essentielle pour rester en bonne santé et indépendant en vieillissant.