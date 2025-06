Connaissez-vous la méthode "3-3-30" ? Ce simple exercice est excellent pour la santé

Promis, cette méthode est facile à adopter et elle apporte de nombreux bienfaits pour la santé, pas seulement sur la perte de poids.

Une méthode sportive facile, gratuite, et efficace, ça existe ! Aussi appelée "marche japonaise", cette méthode a été développée par deux professeurs japonais. Vous l'aurez compris, la méthode "3-3-30" repose sur la marche, mais il ne s'agit pas d'une simple balade. La marche japonaise est en réalité inspirée des entraînements fractionnés.

Le principe est simple : la marche japonaise consiste à alterner 3 minutes de marche à intensité faible, puis 3 minutes de marche rapide à intensité élevée, le tout pendant 30 minutes. Une intensité élevée est définie comme une activité pendant laquelle il est possible de parler mais pas d'avoir d'une conversation fluide car il faut reprendre son souffle.

Pour en tirer tous les bienfaits, l'idéal est de faire de la marche japonaise plusieurs fois par semaine. Comme cela ne prend que 30 minutes et peut être réalisé n'importe où, cette méthode est facile à intégrer dans sa routine ! D'autant plus qu'elle est adaptée à presque tout le monde, notamment les personnes âgées.

Surtout, la marche japonaise est bonne pour la santé, et le serait même encore plus que la marche classique, dont les bienfaits ont largement été prouvés. Une étude japonaise menée a d'ailleurs comparé la marche japonaise à la marche classique. Les chercheurs avaient observé que ceux qui suivaient la méthode japonaise avait perdu du poids de façon notable. Aussi, leur tension artérielle a baissé, plus que ceux qui marchaient en façon continue. Une autre étude, plus récente et à long terme, a conclu que la marche japonaise "a protégé contre le déclin de la condition physique lié à l'âge chez les personnes âgées".

La marche japonaise est donc une méthode simple à réaliser, accessible, parfaite pour ceux qui aiment marcher et qui souhaitent varier ou ajouter un peu de challenge à leur activité. Dans tous les cas, que ce soit de la marche classique, japonaise, nordique, ou tout autre sport, l'important est de bouger ! Rappelons qu'il est recommandé de faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour, et la marche japonaise est un excellent moyen d'atteindre cet objectif.