Je suis podologue, ces chaussures sont les pires pour vos pieds l'été

Ces chaussures sont très populaires en été. Mais il vaudrait mieux éviter de partir avec en vacances.

Chaque été, elles ressortent du placard de nombreux Français. Pratiques, légères, accessibles... que demander de plus ! Pas étonnant qu'elles soient tendances depuis tant d'années. Mais mauvaise nouvelle, elles ne seraient pas le meilleur choix pour nos pieds.

Vous avez deviné ? Il s'agit bien sûr des tongs ! Ces sandales en plastique très populaires chez les adultes comme les enfants ont malheureusement été pointées du doigt par un podologue australien, le Dr Sean Fitzpatrick, interrogé par le Daily Mail. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord, à court terme, les tongs neuves peuvent provoquer divers problèmes aux pieds comme des irritations, des ampoules, des cors ou encore des callosités. D'ailleurs qui n'a jamais ressenti de douleurs entre les orteils à cause de tongs ? Ces chaussures en plastique peuvent également être à l'origine d'infections à des bactéries ou à des champignons.

© 123RF

D'après le Dr Fitzpatrick, les tongs "augmentent la charge de travail sur le pied et donc le risque de fatigue et de douleur". Les pieds sont en effet mal soutenus dans ce type de chaussures, ce qui peut être problématique, notamment si elles sont portées pendant des marches de longues durées. Pour les personnes amenées à beaucoup marcher en vacances, il est plutôt recommandé de se tourner vers des baskets.

A plus long terme, le port de tongs peut entraîner des douleurs et tensions aux pieds mais aussi aux jambes, au dos ou encore aux genoux. Il ne faut aussi pas oublier que les tongs sont interdites en France pour conduire. Pour les personnes qui préfèrent des chaussures ouvertes en vacances et qui ne font pas de longues marches, le Dr Fitzpatrick propose de se tourner vers des modèles avec des semelles épaisses et qui soutiennent plus le pied, comme des Birkenstock. Ça tombe bien, elles sont à la mode !