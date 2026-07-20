Tout le monde fait cette erreur avec la crème solaire, elle n'est pas sans risque pour la santé

Chaque été, de nombreuses personnes font sans s'en rendre compte une grave erreur avec leur crème solaire.

Indispensable de l'été, la crème solaire fait partie des gestes essentiels pour protéger sa peau des effets nocifs des rayons UV. Encore faut-il l'utiliser correctement ! Certaines habitudes très répandues peuvent réduire son efficacité et exposer davantage aux coups de soleil ainsi qu'aux dommages cutanés à long terme.

Chaque été, avant les vacances ou les premières sorties au soleil, vous ressortez votre tube de crème solaire de l'été dernier ? C'est là l'erreur à ne pas faire. La raison est simple : les crèmes solaires, comme tous les produits cosmétiques, ont une date de péremption. Celle-ci est généralement inscrite sur le tube, par exemple "12M". Cela signifie qu'une fois ouverte, elle est périmée après 12 mois, soit un an. La crème pourrait alors être moins efficace pour protéger la peau des rayons du soleil. La peau exposée au soleil risque donc coups de soleil, brûlures, taches pigmentaires, et même cancer.

© LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe.com

Mais attention, la crème solaire peut déjà être moins efficace même avant la date de péremption, notamment lorsqu'elle a beaucoup été exposée à la chaleur. Pour savoir si vous pouvez utiliser votre crème solaire, il faut donc vérifier qu'elle n'est pas périmée, mais aussi regarder son aspect. Une crème qui a une texture ou une odeur anormale par exemple ne doit pas être utilisée. Au moindre doute, il est préférable d'en acheter une nouvelle !

Pour bien se protéger du soleil, il est recommandé d'éviter de s'exposer aux heures les plus chaudes, de porter des vêtements couvrants, et de mettre de la crème solaire (encore bonne) sur les zones exposées. Pour être vraiment efficace, la crème solaire doit aussi être utilisée correctement. La quantité compte : appliquer une fine couche ne suffit pas, il faut environ six cuillères à café de produit pour couvrir l'ensemble du corps d'un adulte. Pensez également à renouveler l'application régulièrement, idéalement toutes les deux heures, et systématiquement après une baignade ou une forte transpiration. Enfin, choisissez un indice de protection adapté, en privilégiant un SPF 30 au minimum, et un SPF 50 pour les peaux très claires ou particulièrement sensibles au soleil.