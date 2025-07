Tout le monde fait cette erreur avec la crème solaire, elle peut mettre la santé en danger

A l'arrivée de l'été et du beau temps, de nombreuses personnes font sans s'en rendre compte une grave erreur avec leur crème solaire.

L'été et le soleil sont enfin là ! Normalement, vous mettez de la crème solaire lorsque vous vous exposez au soleil comme cela est recommandé. Mais de nombreuses personnes font une erreur avec leur crème solaire, qui peut nuire à son efficacité, et cela n'est pas sans risques pour la santé.

Chaque été, avant les vacances ou les premières sorties au soleil, vous ressortez votre tube de crème solaire de l'été dernier ? C'est là l'erreur à ne pas faire. La raison est simple : les crèmes solaires, comme tous les produits cosmétiques, ont une date de péremption. Celle-ci est généralement inscrite sur le tube, par exemple "12M". Cela signifie qu'une fois ouverte, elle est périmée après 12 mois, soit un an.

© 123RF

Mais attention, la crème solaire peut être déjà moins efficace même avant la date de péremption, notamment lorsqu'elle a beaucoup été exposée à la chaleur. Pour savoir si vous pouvez utiliser votre crème solaire, il faut donc vérifier qu'elle n'est pas périmée, mais aussi regarder son aspect. Une crème qui a une texture ou une odeur anormale par exemple ne doit pas être utilisée. Au moins doute, il est préférable d'en acheter une nouvelle !

Avec le temps, les filtres solaires qui la composent et qui nous protègent des rayons UV ne sont plus aussi efficaces. La peau exposée au soleil risque donc coups de soleil, brûlures, taches pigmentaires, et même cancer. La grande majorité des cancers de la peau sont effets dus à l'exposition aux UV. Pour se protéger, il est recommandé d'éviter de s'exposer aux heures les plus chaudes, de porter des vêtements couvrants, et de mettre de la crème solaire (encore bonne) sur les zones exposées.