Pas besoin de réduire les calories, cette méthode est aussi efficace qu'un régime classique

Il existe de très nombreux types de régimes pour perdre du poids et prendre soin de sa santé. L'un deux permettrait de perdre autant de poids qu'en réduisant les calories, tout en étant moins contraignant.

L'été est officiellement arrivé, et avec lui la pression du "summer body". De nombreuses personnes sont à tort ou à raison à la recherche de méthodes efficaces pour perdre du poids avant les vacances, ou surtout de façon plus durable. Les régimes traditionnels, qui consistent à réduire la quantité de calories consommées, sont souvent considérés comme les plus efficaces. Mais un autre régime de plus en plus populaire le serait tout autant, en étant plus facile à suivre.

Une équipe de chercheurs internationaux a analysé 99 essais cliniques menés sur des milliers de patients pour comparer l'efficacité de différents régimes : le régime traditionnel de restriction calorique et les régimes intermittents. Ces derniers consistent à jeûner une partie du temps : soit un certain nombre d'heures dans la journée, soit un jour sur deux, ou encore deux jours par semaine. Il s'agit de "la plus grande revue systématique sur le jeûne intermittent", d'après l'Université d'Harvard, qui a mené cette étude publiée dans le British Medical Journal en juin 2025.

Les chercheurs ont conclu que les régimes traditionnels et les régimes intermittents étaient aussi efficaces. Un des régimes intermittents s'est même démarqué : "le jeûne d'un jour sur deux s'est avéré le plus efficace" d'après Harvard, avec une perte de poids supérieure de 1,3 kilos par rapport aux autres régimes. Aussi, il améliore particulièrement certains marqueurs de santé, comme le taux de cholestérol ou l'inflammation.

Le régime intermittent qui consiste à jeûner une partie de la journée s'est popularisé depuis plusieurs années pour ses bienfaits sur le poids, sur la santé, et sa simplicité. Pour les personnes qui souhaitent s'y mettre, il est possible de le faire progressivement, en jeûnant d'abord 10 heures, puis 12, en visant 16 heures de jeûne. Bien sûr, pour obtenir le plus de résultats, il est nécessaire d'avoir une alimentation saine et variée en dehors du jeûne. Les personnes qui ont des problèmes de santé (notamment de diabète ou d'hypotension) doivent en discuter avec un professionnel de santé avant d'envisager tout régime.