Toutes ces consultations vont être plus chères : le prix augmente encore chez ces 7 professionnels de santé

Jusqu'à 8 euros de plus pour certaines consultations : voici la liste des rendez-vous médicaux concernés.

C'est une mauvaise nouvelle de plus pour le portefeuille des Français. Les tarifs de certaines consultations médicales vont augmenter. Ces hausses avaient déjà été annoncées et étaient prévues en deux temps, une première partie des augmentations ayant déjà eu lieu en décembre 2024 mais la deuxième vague approche. Elle concernera à nouveau de nombreux rendez-vous médicaux, de ceux pour les enfants jusqu'aux personnes âgées en passant par la gynécologie ou la dermatologie. Bref, tout le monde (ou presque) y passera.

Ces revalorisations, actives dès le 1er janvier 2026, vont "améliorer la rémunération de ces spécialités médicales, dont les revenus sont parmi les moins élevés et stagnent depuis plusieurs années", avait précisé à ce sujet l'Assurance maladie. L'objectif affiché est également de "rendre la médecine de ville plus attractive pour les généralistes et ces spécialistes et ainsi redynamiser l'installation de cabinets", essentiels pour le système de santé.

Sept spécialités sont donc concernées. La première est la pédiatrie. Une consultation pour les 0-2 ans passe de 39 à 40€. Les consultations obligatoires passent elles de 54 à 60€. Aussi, une nouvelle "consultation d'expertise pédiatrique est créée" pour les enfants de 0 à 16 ans. Celle-ci sera "accessible sur adressage" d'un autre médecin et son tarif est fixé à 60€. Elle "permettra de renforcer le dépistage précoce et le suivi des troubles de développement, de pathologies chroniques ou de situations complexes nécessitant une prise en charge coordonnée et ciblée", précisait l'Assurance maladie.

La deuxième spécialité concernée est la psychiatrie, dont la consultation est revalorisée de 50 à 52€. La majoration pour consultation d'enfants et jeunes jusque 25 ans passe à 18€. Les consultations de pédopsychiatrie sont aussi revalorisées, de 67 à 75€.

D'autres spécialités sont également revalorisées :

la gynécologie : une consultation passe de 32 à 35€ ;

la gériatrie : une consultation passe de 32 à 37€ ;

la neurologie : la consultation passe de 50 à 52€ ;

l'endocrinologie : la majoration pour certaines consultations pour les spécialistes en endocrinologie et en médecine interne compétent en diabétologie sera valorisée à 30,50€ ;

la dermatologie : le dépistage du mélanome est fixée à 60€ contre 54€ jusqu'alors.

Ces revalorisations seront "prises en charge par l'Assurance maladie et les complémentaires santé", rassure la première.