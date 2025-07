Tout le monde fait ces 3 erreurs quand il fait chaud, elles empêchent le corps de se refroidir

La France (presque) entière subit une importante vague de chaleur. De nombreuses personnes ont de mauvais réflexes qui peuvent aggraver la situation.

La France suffoque avec une alerte canicule pendant plusieurs jours. Cette chaleur met le corps à rude épreuve, surtout lorsqu'on a de mauvais réflexes. Même s'ils sont agréables sur le moment, certains sont contre-productifs et peuvent même mettre la santé en danger.

Première erreur : les boissons très froides. Quand il fait chaud, c'est une des choses dont on a le plus envie : une bonne boisson bien fraîche. Il faut avouer que cela donne une sensation de fraîcheur particulièrement agréable. Mais à plus long terme, c'est une mauvaise idée. Lorsqu'on boit une boisson très froide, cela fait croire au cerveau que le corps a moins chaud, ce qui n'est pas le cas. Le corps réduit alors son mécanisme de régulation de la température, la transpiration, et donc le corps est moins capable de se refroidir.

C'est encore pire quand il s'agit d'alcool, de boissons sucrées, de café ou encore de thé. Ces boissons déshydratent et/ou sont diurétiques (c'est-à-dire augmentent la production d'urine), ce qui encore une fois réduit la capacité du corps à garder sa température à 37°. L'idéal, c'est de boire de l'eau à température ambiante tout au long de la journée, sans attendre d'avoir soif.

Deuxième erreur : les glaces. Comme avec les boissons trop froides, les glaces, même si elles sont particulièrement agréables quand il fait chaud, font plus de mal que de bien. En cas de fortes chaleur, il est préférable d'éviter les aliments trop froids, et plutôt de manger léger, en misant notamment sur les fruits et légumes riches en eau, comme la pastèque, le concombre, le melon, les fraises, ou encore les salades vertes.

Troisième et dernière erreur à éviter : les douches froides. Quand on a chaud, on en rêve. Mais encore une fois, ce réflexe que nous avons tous est une mauvaise idée. En effet, l'eau froide sur le corps refroidit le corps rapidement. Et pour compenser, celui-ci va produire de la chaleur. Aussi, l'eau froide resserre les vaisseaux sanguins, qui ont plus de mal à évacuer la chaleur à l'extérieur. Un choc thermique trop important peut même être dangereux. Pour se rafraîchir durablement, l'idéal est de prendre une douche tiède, et de ne pas se sécher après. L'eau sur le corps va mettre un peu de temps à s'évaporer, ce qui va l'aider à se refroidir.