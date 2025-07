Il faut agir vite : voici les premiers symptômes d'un coup de chaleur

Alors que la France subit une importante canicule, il est essentiel de connaître les signes évocateurs d'un coup de chaleur, qui peut être fatal.

La majorité de l'Hexagone est en vigilance canicule pendant plusieurs jours. Chaque année pendant les canicules, de nombreuses personnes sont hospitalisées à cause de la chaleur. L'été 2024, plus de 17 000 hospitalisations, et plus de 3 700 décès ont été recensés d'après un bilan de Santé publique France. Notamment en cause : les coups de chaleur.

Le coup de chaleur - ou hyperthermie - survient notamment en cas d'une exposition prolongée à la chaleur. Dans certains cas, le corps ne parvient plus à réguler sa température interne grâce à la transpiration : elle dépasse alors les 37°, et atteint même souvent 40°. C'est la surchauffe. N'importe qui peut être touché, même si les jeunes enfants et les personnes âgées sont les plus menacés.

Les premiers signes à surveiller sont ceux de la déshydratation : maux de tête, faiblesse et fatigue, crampes musculaires. Les urines sont moins importantes et plus foncées. Si rien n'est fait pour lutter contre la déshydratation, celle-ci peut alors s'aggraver : c'est le coup de chaleur. Celui-ci peut se manifester par une fièvre importante, une peau rouge, une forte sensation de soif, des vomissements, des troubles de la conscience et du comportement, une perte de connaissance.

Chez les bébés et jeunes enfants, il peut être plus difficile de détecter un coup de chaleur. Les signes d'alerte sont des pleurs, une fatigue, des cernes sous les yeux, un trouble de la conscience ou encore une sécheresse des lèvres. Face à ces symptômes chez l'adulte ou chez l'enfant, il est impératif d'appeler immédiatement le 15. "Le coup de chaleur est une urgence", rappelle la Croix-Rouge. Le coup de chaleur peut en effet être fatal rapidement : il est associé à une mortalité importante d'environ 10 % d'après la Croix-Rouge.

En cas de coup de chaleur, il faut rapidement se refroidir avec de l'eau froide et/ou ventiler la peau. Il faut éviter de prendre un médicament contre la douleur ou la fièvre car cela peut aggraver les choses. De nombreux médicaments peuvent augmenter les risques liés à la chaleur, il est conseillé de demander conseil à un professionnel de santé en période de fortes chaleur. Il est possible de prévenir la déshydratation et le coup de chaleur en s'hydratant suffisamment, en passant le plus de temps possible dans un endroit frais, et en évitant au maximum de s'exposer à la chaleur.