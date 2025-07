Chaussures, marche pieds nus, infections... Voici ce qu'il faut faire pour prendre soin de ses pieds selon des podologues

Plusieurs podologues livrent leurs conseils pour éviter les problèmes aux pieds, qui sont fréquents notamment l'été.

C'est l'été, le soleil et les pieds sont de sortie. Pendant cette période, beaucoup ont tendance à vouloir prendre davantage soin de leurs pieds. Et pour cause : ils représentent un complexe pour de nombreuses personnes, en particulier les femmes. Mais au-delà de l'esthétique, les pieds sont surtout essentiels pour se déplacer. D'où l'importance d'en prendre bien soin !

Pour cela, il faut connaître les bons et mauvais réflexes pour garder ses pieds en bonne santé. D'abord, il faut choisir les bonnes chaussures. Certaines sont à éviter, du moins sur de longues périodes. Il s'agit notamment des crocs. "Lorsque je vois des gens porter des Crocs pendant de longues heures, je sais qu'ils souffriront probablement de problèmes de pieds par la suite", a affirmé le Dr Ebonie Vincent, médecin américain spécialiste du pied et de la cheville, auprès du Huffington Post.

Il faut aussi éviter de porter trop longtemps un autre type de chaussures : les talons. Le Dr Jason Gold, podologue américain interrogé par le Huffington Post, recommande de seulement porter "des talons hauts avec modération, et non pas toute la journée ou tous les jours". D'après les experts, le port prolongé de talons hauts peut provoquer des douleurs au pied ou au talon d'Achille, des oignons, des cors ou encore une fasciite plantaire. Les personnes qui souhaitent (ou doivent) porter des talons doivent privilégier des talons pas trop hauts ou compensés, et les porter le moins longtemps possible.

© 123RF

Si certaines chaussures peuvent être mauvaises pour les pieds, il faut aussi éviter... de marcher sans. Si de nombreuses personnes considèrent que marcher pieds nus est naturel et donc bon pour la santé du pied, cela n'est pas forcément une bonne idée. D'après les experts, cela peut provoquer des problèmes aux pieds et aux chevilles, notamment des callosités. Surtout, marcher pieds nus dans les lieux publics peut par exemple augmenter le risque d'attraper des verrues plantaires.

Pour les personnes qui font de la course à pied, les podologues américains recommandent de porter des chaussures adaptées et de les changer régulièrement afin d'éviter des douleurs. "Il faut porter la bonne chaussure pour la bonne activité. Évitez de porter des chaussures de course pour jouer au tennis et vice versa", a ajouté le Dr Jay Spector, podologue américain.

Il faut également être vigilant au choix de matières de chaussettes. Celles en coton doivent être évitées d'après le Dr Spector, "car elles retiennent l'humidité et peuvent provoquer des ampoules et des mycoses des pieds et des ongles". A la place, misez sur des matières synthétiques. Enfin, les podologues recommandent de ne pas traiter soi-même un problème au pied sans avis médical, et de ne jamais ignorer une douleur au pied.